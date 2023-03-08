談義務役期 陳建仁：兵可百年不用 不可一日不備

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義務役期將恢復一年，行政院長陳建仁8日出席兵役節慶祝大會致詞時說，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日

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（中央社記者游凱翔台北8日電）義務役期將恢復一年，行政院長陳建仁今天說，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」。國防部副部長柏鴻輝強調，對岸仍不放棄對台環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端。

國防部、內政部上午舉行民國112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，行政院長陳建仁、行政院政委羅秉成、內政部政務次長吳容輝、國防部副部長柏鴻輝等人出席。

陳建仁致詞表示，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備的力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」，台灣是國際安全體系重要一環，為了守護美麗家園、自由民主的生活方式，必須要做好萬全準備，才能妥善因應不同挑戰。

陳建仁指出，政府要做國軍最堅強的後盾，總統蔡英文上任後提升國軍待遇、調整加給，今年國防預算更創新高，代表政府對國軍支持，也展現國家自我防衛決心，且近年來兵役的行政作業都與時俱進，並運用新科技來取代過去綁手的紙本作業，讓徵兵處理更資訊、便民化。

陳建仁強調，為了因應當前國家戰備需要，蔡總統也親自督導國安團隊，提出強化全民國防兵力結構調整方案，並恢復一年的義務役期，同時大幅提升義務役薪資，服役年資更能銜接勞退制度，希望給役男更好的經濟制度，以建立國家防衛力量、完善戰備能量，讓台灣能更安全、更有力。

柏鴻輝致詞表示，役政工作在過去疫情期間的推動不容易，卻仍努力推到最高點，尤其明年隨著義務役期恢復至一年，役政工作有了新的里程碑，此事絕非靠國防部單一部會能達成，而是需要大家共同支持與努力。

柏鴻輝強調，對岸迄今仍不放棄對台灣的環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端，這都需借助大家讓役期穩定成長；國防部保證，在新的兵役制度下會提供現代化、科技化的模組訓練與環境，同時給予優質的生活環境，讓兵役制度更穩健。（編輯：林淑媛）1120308

國防部、內政部8日舉行民國112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，國防部副部長柏鴻輝致詞時強調，對岸仍不放棄對台環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日