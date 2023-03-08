更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁2/132
首頁 / 政治

談義務役期 陳建仁：兵可百年不用 不可一日不備

2023/3/8 11:55（3/8 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
義務役期將恢復一年，行政院長陳建仁8日出席兵役節慶祝大會致詞時說，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
義務役期將恢復一年，行政院長陳建仁8日出席兵役節慶祝大會致詞時說，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）義務役期將恢復一年，行政院長陳建仁今天說，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」。國防部副部長柏鴻輝強調，對岸仍不放棄對台環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端。

國防部、內政部上午舉行民國112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，行政院長陳建仁、行政院政委羅秉成、內政部政務次長吳容輝、國防部副部長柏鴻輝等人出席。

陳建仁致詞表示，兵役行政是國防戰備基礎，也是厚植軍備的力量來源，「兵可百年不用，不可一日不備」，台灣是國際安全體系重要一環，為了守護美麗家園、自由民主的生活方式，必須要做好萬全準備，才能妥善因應不同挑戰。

陳建仁指出，政府要做國軍最堅強的後盾，總統蔡英文上任後提升國軍待遇、調整加給，今年國防預算更創新高，代表政府對國軍支持，也展現國家自我防衛決心，且近年來兵役的行政作業都與時俱進，並運用新科技來取代過去綁手的紙本作業，讓徵兵處理更資訊、便民化。

陳建仁強調，為了因應當前國家戰備需要，蔡總統也親自督導國安團隊，提出強化全民國防兵力結構調整方案，並恢復一年的義務役期，同時大幅提升義務役薪資，服役年資更能銜接勞退制度，希望給役男更好的經濟制度，以建立國家防衛力量、完善戰備能量，讓台灣能更安全、更有力。

柏鴻輝致詞表示，役政工作在過去疫情期間的推動不容易，卻仍努力推到最高點，尤其明年隨著義務役期恢復至一年，役政工作有了新的里程碑，此事絕非靠國防部單一部會能達成，而是需要大家共同支持與努力。

柏鴻輝強調，對岸迄今仍不放棄對台灣的環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端，這都需借助大家讓役期穩定成長；國防部保證，在新的兵役制度下會提供現代化、科技化的模組訓練與環境，同時給予優質的生活環境，讓兵役制度更穩健。（編輯：林淑媛）1120308

國防部、內政部8日舉行民國112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，國防部副部長柏鴻輝致詞時強調，對岸仍不放棄對台環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
國防部、內政部8日舉行民國112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，國防部副部長柏鴻輝致詞時強調，對岸仍不放棄對台環視，唯有堅強兵役制度才不讓敵人輕啟戰端。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
國防部、內政部8日上午舉行112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，行政院長陳建仁（前左2）、行政院政務委員羅秉成（前左）、內政部政務次長吳容輝（前左3）、國防部副部長柏鴻輝（前左4）等人出席，比讚合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
國防部、內政部8日上午舉行112年「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，行政院長陳建仁（前左2）、行政院政務委員羅秉成（前左）、內政部政務次長吳容輝（前左3）、國防部副部長柏鴻輝（前左4）等人出席，比讚合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月8日
#陳建仁
#柏鴻輝
#國防部
陳建仁
慶婦女節 蔡總統：盼台灣女性都能追求理想自我陳建仁：雞蛋供應漸趨穩定 籲勿搶購囤積
柏鴻輝
志願役跟進調薪？國防部：軍中升遷制度完善義務役期恢復1年 常備部隊卸動員任務、提升後備戰力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳建仁：雞蛋供應漸趨穩定 籲勿搶購囤積