立委籲放寬房貸補貼門檻 花敬群：恐拉大縣市落差

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（中央社記者王承中、王揚宇、范正祥台北8日電）立委籲房貸補貼方案原始核貸金額門檻統一放寬為新台幣1200萬元。內政部次長花敬群今天表示，拉高原始核貸金額到1200萬元，房子總價將達1700萬元或1800萬元，會更拉大雙北與其他縣市的落差，恐產生地區歧視。

立法院財政等委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請行政院主計長朱澤民、交通部長王國材、經濟部長王美花、財政部長莊翠雲等相關部會首長列席。

針對內政部提出的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，國民黨立委賴士葆表示，內政部訂的原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下的金額門檻太低，明顯排除雙北，建議統一全國原始核貸金額放寬至1200萬元，並設排富條款，也不會增加預算。

列席的花敬群表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」中資格限制家庭年所得在120萬以下，這已經是所謂的排富條款。而原始核貸金額台北市850萬元，其他縣市700萬，用貸款七成下反推，房子總價就是1200萬，其他縣市就是1000萬元，且限制只有1戶貸款中的自用住宅。

花敬群指出，這些架構匡列出來的對象，就是這些民眾所得沒有那麼高，但還是勉強買一個自用且品質沒有那麼高，剛好夠住的房子，而這些人在過去3年疫情期間繳房貸相當辛苦，內政部是以這個角度來設計，給予這些人政策上的支持。

花敬群表示，經查，2013年以後，台北市房子交易總價低於1200萬元的大約占29.4%，將近三成家戶的房子都是符合這樣的標準，新北市大概49%符合這樣的標準，其他縣市平均下來大約占2/3，因為房價確實比較低。

花敬群指出，確實會有不同縣市出現不同涵蓋率的現象，但原因也在於台北市的房價確實太高。內政部也曾討論是否要把台北市的標準拉高到1800萬元或1500萬元，但這樣是否又會延伸出因縣市落差而出現歧視的問題。

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花敬群表示，如果要把原始核貸金額拉高到1200萬元的話，轉換成房子總價就會變成1700萬元或1800萬元，這就會更拉大與其他縣市的落差。

行政院會在2月16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市為700萬元（總價約1000萬元）以下者，一次撥付3萬元。（編輯：蘇龍麒）1120308