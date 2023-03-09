明年撥補千億穩定勞保基金水位 金額可能再加碼

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院今天說，為將勞保基金水位穩定維持在新台幣8000億元左右，行政院長陳建仁已宣示，明年將以公務預算撥補勞保基金1000億元，且若有歲計賸餘就將加碼撥補。

在野黨關注勞保基金撥補是否能常態化，行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，受到少子化、高齡化的影響，全球各國年金財政負擔都日益沉重，台灣也不例外，勞保基金攸關千萬勞工權益，政府一定負最後支付責任，但改革措施須凝聚共識。

羅秉成說，政府自2020年起，就透過撥補方式，讓基金維持在8000億元左右的水位，這幾年下來，加計疫後特別預算規劃，連續撥補已經累計1470億元，且陳建仁也已經宣示，明年將以公務預算撥補勞保基金1000億元，若有歲計賸餘就將加碼撥補。

至於未來公務預算撥補是否都以1000億元為標準，羅秉成說，這要看政府財政情形而定，勞動部也會持續盤點、蒐集各界的勞保改革建議方案。（編輯：翟思嘉）1120309