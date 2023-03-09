陳建仁上任首赴新北 合體侯友宜看社宅強調合作

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行政院長陳建仁（前左）9日在新北市長侯友宜（前右）等人陪同下，前往視察林口世大運選手村社宅，兩人互動禮尚往來。中央社記者高華謙攝 112年3月9日

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（中央社記者高華謙新北9日電）行政院長陳建仁上任後首赴新北，在新北市長侯友宜陪同下視察林口世大運選手村社宅。兩人互動相當客氣、禮尚往來，且都強調地方與中央合作推動社宅。

陳建仁今天在內政部次長花敬群、新北市長侯友宜的陪同下，到新北林口區視察林口世大運選手村社宅，一行人先聽取花敬群報告社宅規劃後，再入內參觀。

陳建仁致詞時說，蔡總統非常關心國人居住問題，她公布居住正義的3支箭，其中最重要的就是興建社會住宅，8年25萬戶的目標在蔡總統2024年卸任前可以完成；現在直接興建住宅有7.2萬戶，包租代管5.9萬戶，達到13萬戶。

陳建仁表示，林口世大運選手村社會住宅是全國規模最大且最具指標性的經典案例。中央與新北市府已興建1.7萬戶社宅，明年可達3.4萬戶，中央絕對不能沒有新北市政府的努力。

陳建仁話鋒一轉，提到北北基桃通勤月票，他說，這部分也要謝謝新北市政府，以前不管是通勤或住在北市費用高昂，現在通勤月票只要1200元，住宅選擇將更加廣泛，這就是中央與地方透過住宅與方便的公共運輸月票，使年輕人更有打拚與買房的信心。

新北市長侯友宜說，社會住宅對地方與中央來說，一定是共同面對，目前與中央合作方面，長期規劃或已興建完畢的社宅大概達到4.5萬戶、包租代管1.1萬戶、租金補貼5.7萬戶，目前共約11萬戶。

侯友宜表示，目前新北市有幾個興建社會住宅用地還在整體開發過程，例如蘆洲南北側重劃區、十四張B單元、土城彈藥庫、土城司法園區與中和灰磘等地都有社會住宅，如果這些能快速核定，興建社會住宅速度就會越快，拜託中央審查時一起努力。

侯友宜最後說到，租金補貼與「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」都是中央美意，但真正落實時要考量城鄉差距、家戶所得以及市場房屋價格，讓民眾真正受到照顧，因為新北幅員遼闊，都市偏鄉狀況差距大，希望執行時，資源分配能更細膩到位。

侯友宜表示，謝謝陳建仁第一次到新北就看社會住宅，也希望中央給新北多多支援，因為新北市是人均預算最低的6都城市。（編輯：張銘坤）1120309