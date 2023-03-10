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藍委關注陳吉仲去留 陳建仁：現階段需要堅守崗位

2023/3/10 14:26（3/10 15:46 更新）
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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委萬美玲今天質詢蛋荒問題，並追問農委會主委陳吉仲去留；行政院長陳建仁表示，他要求陳吉仲現階段應該把雞蛋的供應能夠調配到最好，現階段陳吉仲需要堅守崗位很重要。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

萬美玲質詢時質疑缺蛋問題至今未解決，並提及陳吉仲曾說過，如果沒有做好會知所進退。她質疑，蛋荒問題就是沒有處理好，追問陳吉仲是否曾向陳建仁請辭。陳建仁則是回應，要求陳吉仲現階段應該把雞蛋的供應能夠調配到最好。

質詢時，萬美玲數度追問，要求陳建仁答覆，陳吉仲有沒有曾經提出請辭。在旁備詢的陳吉仲主動回答，「我覺得不管有沒有跟院長提出請辭，政務官本來就是要把每件事情做好，做不好本來就是要隨時離開，這個從頭到尾都有心理準備。」

談及雞蛋供給不足，陳吉仲說，對於消費者、店家受到影響，「我非常抱歉」。

他解釋，2月禽流感、氣溫關係，超出預測，自己也會檢討，也依照陳建仁要求，包括農委會3月啟動專案進口，最新消息是每週會有200多萬顆雞蛋從國外進來，包括加工業者也主動在國外找液蛋等，短期內透過進口，國內生產也會儘快恢復。

萬美玲質疑，陳吉仲到現在還沒有辭意，是一種戀棧。陳建仁表示，他希望陳吉仲堅守崗位，把這件事情做好，現在面臨蛋荒是一個全球性的變化，禽流感的情況還沒有緩解。萬美玲打斷陳建仁的回答，她批評這個原因已經說過非常多次。

陳建仁說，現在最重要的是解決問題，現階段陳吉仲需要堅守崗位很重要。（編輯：林興盟）1120310

國民黨立委萬美玲10日質詢蛋荒問題，並追問農委會主委陳吉仲（左）去留。與行政院長陳建仁（右）同台備詢的陳吉仲主動回答，「我覺得不管有沒有跟院長提出請辭，政務官本來就是要把每件事情做好，做不好本來就是要隨時離開，這個從頭到尾都有心理準備。」中央社記者趙世勳攝 112年3月10日
國民黨立委萬美玲10日質詢蛋荒問題，並追問農委會主委陳吉仲（左）去留。與行政院長陳建仁（右）同台備詢的陳吉仲主動回答，「我覺得不管有沒有跟院長提出請辭，政務官本來就是要把每件事情做好，做不好本來就是要隨時離開，這個從頭到尾都有心理準備。」中央社記者趙世勳攝 112年3月10日
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