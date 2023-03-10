民進黨竹縣立委提名 何建樺、蔡蕥鍹願接受徵召

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新竹縣議會民進黨團與地方黨部9日舉行聯席會議，討論立委提名人選，會中現任議員何建樺、蔡蕥鍹表態「若沒人選願意接受徵召」，將分戰竹縣第1、2選區，盼能突破。（民進黨新竹縣黨部提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）民主進步黨新竹縣黨部今天表示，昨天開會討論下屆立法委員提名人選，民進黨籍新竹縣議員何建樺、蔡蕥鍹表態「如果沒人選，願接受徵召」，分戰新竹縣第1、2選舉區。

目前兩選區現任立委是同為中國國民黨籍的林為洲及林思銘。

民進黨新竹縣黨部發布新聞稿說，黨部與民進黨新竹縣議會黨團昨天在黨部主任委員鄭朝方主持下開聯席會議，新竹縣的民進黨公職到齊，以公開透明、不互相舉薦等原則討論，以利中央黨部做出最佳人選決策。

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會中籲請客家委員會副主委周江杰盡速決定是否參選，而民進黨籍新竹縣議員張珈源、吳傳地、楊昌德及歐陽霆無角逐立委意願；何建樺、蔡蕥鍹雖無主動參選意願，但都表示如果沒人選，「願意接受徵召全力以赴」。

鄭朝方說，立委提名徵召屬中央權限，但新竹縣是艱困選區，地方黨部會協助超前部署，相信黨中央也了解地方困境與基層壓力，將如實呈報，另也將待中央詢問政務官參選可能，人選仍有討論空間。（編輯：李明宗）1120310