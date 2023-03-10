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王鴻薇籲勿反核 陳建仁：也應考慮核廢料放哪

2023/3/10 16:49
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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委王鴻薇今天質詢能源政策時，呼籲民進黨政府不要死抱著所謂的反核神主牌；行政院長陳建仁回應時則請王鴻薇也要想一想，核廢料放在哪裡、核廢料處理要多少錢，這些都是應該要考慮。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

王鴻薇質詢國家能源政策議題時指出，韓國還在興建核電廠。她也提及，如果日本可以讓它的核電廠能夠延壽，為什麼台灣不能，在全世就能源如此吃緊狀態下，民進黨政府的能源政策又死抱著所謂的反核神主牌，讓台灣付出了什麼代價。

陳建仁回應王鴻薇質詢時則說，請問王鴻薇，核廢料放在哪裡、核廢料處理要多少錢，這些都是應該要考慮。

王鴻薇說，全世界都有核廢料。陳建仁回應，全世界都沒有考慮核廢料的價錢。

王鴻薇質疑，台灣的能源政策如果以極高成本的再生能源取代核電，未來可能會是很大問題，她呼籲政府蒐集國外資料，正視包括歐洲、美國、日本、韓國在內，現今國際社會對於核電定義都已轉變和調整，台灣的能源政策不要走入死胡同。

陳建仁連說兩次「不是死胡同」。他請王鴻薇給一些時間，讓經濟部長王美花答詢。王美花向王鴻薇說明，不要忘了，核電的整個後端還有一大堆費用。（編輯：蘇龍麒）1120310

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