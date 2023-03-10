立委指台馬海纜中斷29起無究責 陳建仁允修法檢討

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委洪申翰今天說，台馬海纜7年來共發生29起中斷事故，卻沒有一件被罰或被究責，應修法檢討。行政院長陳建仁允諾處理，才有辦法有效嚇阻；NCC主委陳耀祥說，已啟動修法工作，會加速處理。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

洪申翰質詢時表示，中華電信2條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通信服務，且3月1日又發生一次，一樣是因為中國貨船造成，是否應該要有究責跟賠償機制。

陳建仁說，應該要有，而究責依據為電信管理法。不過，洪申翰表示，依據電信管理法第72條處罰的案件數為0件。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥補充，因為電信管理法的構成要件，並不包括海纜本身。

洪申翰說，目前看起來，破壞國內海纜只能用刑法的毀損罪究責，但實際上處罰的案件數也是0件，而當台馬海纜從2017年以來共發生29起中斷事故，難道不應該究責，政府應檢討相關法規機制或啟動修法作業。

陳建仁說，應該要檢討法規、要修法，修正相關罰則，這樣才能有效嚇阻。陳耀祥指出，NCC已跟數位發展部針對電信管理法第72條啟動相關修法工作，關於條文本身的撰擬，不用太長時間，但涉及跨部會，希望在這會期送出。

洪申翰認為此事攸關民眾權益，拖不得，要求NCC在一個月內將修法版本送交行政院審查；陳耀祥表示，如果是一個月內，條文本身沒問題，但涉及相關跨部會，NCC會加速。陳建仁表示，會請政務委員羅秉成審查此案。

此外，洪申翰也說明國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure）的定義，為公有或私有、實體或虛擬的資產、生產系統以及網絡，因人為破壞或自然災害受損，進而影響政府及社會功能運作，造成人民傷亡或財產損失，引起經濟衰退，以及造成環境改變或其他足使國家安全或利益遭受損害之虞者。

洪申翰表示，他百思不得其解，台馬海纜明明符合國家關鍵基礎設施的定義，卻只被列為國內海纜，呼籲行政院研議將其列為國家關鍵基礎設施。

陳建仁說，會請數位部盡快研議，而針對馬祖的海纜及通訊問題，會全力以赴做最嚴謹檢討，確保以後的通訊不會受到影響；另外，數位部已補助新台幣1億4000萬元增建台馬四號海纜，預計2025年能夠完成。（編輯：林興盟）1120310