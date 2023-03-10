中選會：2024總統立委選舉1/13投票

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（中央社記者賴于榛台北10日電）中選會今天宣布，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日星期六投、開票；至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日。



中選會委員會議今天討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉投票日期以及工作進行程序表。總統、副總統與立委選舉將於2024年1月13日投、開票。



重要工作程序部分，中選會在今年9月13日至9月17日將受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月18日公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。



中選會也將於11月7日發布立委選舉公告，並在11月16日公告總統、副總統與立委選舉候選人登記日期及必備事項，後續於11月20日至11月24日受理總統、副總統與立委選舉候選人的登記申請。



中選會預計於12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並在12月11日舉行總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；立委選舉候選人名單將於12月15日前審定，並通知抽籤。



12月15日總統、副總統選舉候選人名單就將公告，中選會並於12月16日至明年1月12日間，辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會。



中選會說，12月20日為區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告的政黨號次抽籤，並預計於明年1月2日公告立法委員選舉候選人名單。



明年1月13日投、開票後，中選會預計於明年1月19日前公告總統、副總統與立委選舉當選人名單，並在明年1月25日前致送總統、副總統及立委選舉當選證書。（編輯：蘇龍麒）1120310