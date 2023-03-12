國防部：2022年底獲美T-11B傘發價書 依期程籌獲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）媒體報導軍備局為維護現有209廠的產能與人員編制，向陸軍強迫推銷舊式改良T-10D人員傘具。國防部今天澄清，已於民國110年採軍購方式獲得美軍現役傘具T-11B，並在去年12月獲美軍發價書，將依期程籌獲。

聯合新聞網報導，陸軍已編列預算對美採購美軍現役T-11人員傘，但傳出國防部軍備局為維護現有209廠傘製所的產能與人員編制，向陸軍強銷舊式改良T-10D人員傘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部下午發布新聞稿表示，陸軍鑑於特戰人員安全、作戰需求及獲得時程考量，已於民國110年採軍購方式獲得美軍現役傘具T-11B，並要求原廠將技術能量技轉209廠（含傘具製作、維修、損壞鑑定、傘材檢驗標準技術資料等），以建立維保能量。

國防部說明，陸軍已於去年12月獲得美軍發價書，後續依建案期程獲得。至於媒體報導中提及軍備局要求陸軍埋單，與事實不符，呼籲媒體報導前應善盡查證責任，避免誤導視聽，無益軍品獲得。（編輯：林克倫）1120312