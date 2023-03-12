聖露西亞外長訪台 蔡總統14日接見

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北12日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎友邦聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）來台訪問，總統蔡英文將在14日上午，於總統府接見訪問團。

Kolas向媒體表示，包提斯多次聲援台灣有意義參與聯合國各組織，這次是闊別8年後第4度訪台。訪台期間將與法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

Kolas說，台灣與聖露西亞於去年2月25日簽署「雙邊合作瞭解備忘錄」後，在該備忘錄架構下推動13項計畫，範圍涵蓋基礎建設、農業、經濟、政府辦公設備、社會福利措施等；台灣將持續與聖露西亞政府合作，進一步擴大兩國經貿交流，透過合作深化兩國邦誼，為雙方人民帶來更多福祉。

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外交部下午發布新聞稿表示，訪團成員為包提斯伉儷、青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），總統蔡英文將接見，並與包提斯就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

訪團在台期間為13至17日，將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳釗燮款宴；訪團也將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。（編輯：蘇志宗）1120312