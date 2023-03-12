蔡總統：HBL球員永不放棄精神 感動全台灣人

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天分別透過臉書稱讚HBL高中籃球聯賽選手奮戰到底的精神，蔡總統說，球員們在球場上的熱忱，以及永不放棄的精神，感動了全台灣人的心。

蔡總統透過臉書提到，女子冠軍賽中，淡水商工、北一女中，精湛的球技以及拚勁，讓人熱血沸騰。她要恭喜淡水商工完成HBL史上第一次4連霸，也是隊史上的第13座冠軍。

蔡總統說，男子冠軍賽也一樣精采，南山高中再度對上強敵光復高中，雙方纏鬥到最後，相信所有球迷都看得非常過癮。恭喜光復高中以全勝成績，成功爭取2連霸。

她說，感謝每一位辛苦的球員、教練，在球場上的熱忱，以及永不放棄的精神，感動了全台灣人的心。

賴副總統說，他今天在HBL高中籃球聯賽冠軍賽現場，感動看到年輕選手們在場上拚盡全力，不留遺憾，打出運動員的精神與態度。

他恭喜奪冠的男子組光復高中、女子組淡水商工，也謝謝每個拚盡全力、綻放光芒的選手們，期待在未來的運動賽事中，繼續看到大家閃耀的身影。（編輯：蘇志宗）1120312