更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／矽谷銀行倒閉風暴中重啟營運 儲戶：心情像從地獄回人間
首頁 / 政治

中科院：騰雲二代無人機很快復飛 不影響測評

2023/3/14 13:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台中14日電）國造騰雲二代無人機2月底測試時出現異常衝出跑道，中科院航空所長齊立平今天表示，現已檢整所有飛行控制軟體，「相信很快可以執行復飛」，不影響測評進程。

中科院今天在台中院區航空研究所舉行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。

騰雲二代大型無人機2月底在花蓮基地測試時，因起飛過程機件異常，依標準程序放棄起飛並衝出跑道，造成主起落架和螺旋槳損傷，齊立平說明此案指出，當天起飛階段「整合導航模組」出現失效代碼，飛控系統引用錯誤訊息。

他表示，工程師在程式編建時輸入有誤參數，中科院現已檢整所有飛行控制軟體並檢視備援機制，並加以改正，「相信很快可以執行復飛」。

騰雲二代大型無人機去年完成研發測評，空軍官兵1、2月赴中科院接受教育訓練，預計3月進行下一階段作戰測評，4月、5月將有測評成果，齊立平表示，2月底測試時發生的異常事故不影響測評進程。

中科院今天展出「軍用軍規」已量產及研發中的各型無人機，向國人說明無人機研發成果與進展。

「已量產」無人機為海上戰術偵搜大隊配置的銳鳶1型無人機、海軍陸戰隊單兵使用的紅雀2型無人機、陸軍聯兵營偵搜排使用的戰術近程無人機及空軍的劍翔反輻射無人機等4款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「研發中」5款無人機有3款為偵蒐型無人機，包含研發多年的騰雲大型無人機，對受威脅區域進行遠距偵蒐及預警任務；性能提升的銳鳶2型無人機也受矚目，其導控距離超過300公里、滯空時間16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，進行長時間海面船艦偵蒐定位，系統相容銳鳶1型編裝，結合人工智慧提升效能。

紅雀系列的紅雀3型無人機可垂直起降且便於攜行與操作，可執行情資監控與目標定位任務，性能較紅雀2型導控距離從10公里以上提升至超過30公里，滯空時間維持1小時以上。（編輯：郭無患）1120314

#中科院
#齊立平
#騰雲二代大型無人機
齊立平
中科院展9款無人機 「台版彈簧刀」巡飛彈首亮相中科院發展5款軍用商規無人機 驗證合格後明年量產
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族