中科院：騰雲二代無人機很快復飛 不影響測評

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（中央社記者吳昇鴻台中14日電）國造騰雲二代無人機2月底測試時出現異常衝出跑道，中科院航空所長齊立平今天表示，現已檢整所有飛行控制軟體，「相信很快可以執行復飛」，不影響測評進程。

中科院今天在台中院區航空研究所舉行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。

騰雲二代大型無人機2月底在花蓮基地測試時，因起飛過程機件異常，依標準程序放棄起飛並衝出跑道，造成主起落架和螺旋槳損傷，齊立平說明此案指出，當天起飛階段「整合導航模組」出現失效代碼，飛控系統引用錯誤訊息。

他表示，工程師在程式編建時輸入有誤參數，中科院現已檢整所有飛行控制軟體並檢視備援機制，並加以改正，「相信很快可以執行復飛」。

騰雲二代大型無人機去年完成研發測評，空軍官兵1、2月赴中科院接受教育訓練，預計3月進行下一階段作戰測評，4月、5月將有測評成果，齊立平表示，2月底測試時發生的異常事故不影響測評進程。

中科院今天展出「軍用軍規」已量產及研發中的各型無人機，向國人說明無人機研發成果與進展。

「已量產」無人機為海上戰術偵搜大隊配置的銳鳶1型無人機、海軍陸戰隊單兵使用的紅雀2型無人機、陸軍聯兵營偵搜排使用的戰術近程無人機及空軍的劍翔反輻射無人機等4款。

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「研發中」5款無人機有3款為偵蒐型無人機，包含研發多年的騰雲大型無人機，對受威脅區域進行遠距偵蒐及預警任務；性能提升的銳鳶2型無人機也受矚目，其導控距離超過300公里、滯空時間16小時以上，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，進行長時間海面船艦偵蒐定位，系統相容銳鳶1型編裝，結合人工智慧提升效能。

紅雀系列的紅雀3型無人機可垂直起降且便於攜行與操作，可執行情資監控與目標定位任務，性能較紅雀2型導控距離從10公里以上提升至超過30公里，滯空時間維持1小時以上。（編輯：郭無患）1120314