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黃志芳：疑美論是為政治目的貼標籤

2023/3/15 23:28
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（中央社記者劉千綾台北15日電）外貿協會董事長黃志芳今天接受網路節目時表示，疑美論是為了政治目的而貼標籤，在國際趨勢變化莫測情勢下，現在正值台美關係最密切時刻，政府應把握契機爭取最大國家利益。

針對台灣內部近期出現疑美論，黃志芳今天接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時直言，疑美論、美國是不可靠等說法不是很好，這是在標籤化。

黃志芳指出，外交是微妙和精細的互動和運作，講究的是利益；他認為，政府需要在台美關係最密切的情境之下，最爭取最大國家利益。

黃志芳說，目前的台美友好程度是1990年代所無法想像，當時因為美國積極和中國交往，希望將中國拉入國際體系；他當年任職駐美代表處，會見美方官員都要約在咖啡廳或俱樂部，在華盛頓的相關活動也受限制。

他指出，2018年美中關係再度翻轉，地緣政治的翻轉改變了國際局勢，台灣、美國乃至各國都是從國家利益決定政策，沒有「疑美」的問題；現在對台灣是一個很好契機，亦是未來20年的趨勢，台灣要思考如何爭取最大國家利益，而非是簡單的貼標籤。

對於台美國安高層2月在華盛頓近郊會談，黃志芳認為，這件事是很大的進步，因為地緣政治大翻轉之後，美國會有新的考量，無論是哪個政黨執政，美方在處理這些事情的時候會用很安全的手法。

主持人王時齊提及蔡總統可望4月過境美國，黃志芳表示，台美高官對話安排都是經過深思熟慮，這是很難得的機會。

黃志芳強調，國際趨勢變化莫測，現在美國無論是國會或行政部門，對台灣都非常善意友好；他重申，台灣應從國家角度出發爭取最大利益，而不是單純去貼標籤。（編輯：林克倫）1120315

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