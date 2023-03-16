更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
首頁 / 政治

緩解辦護照人潮 外交部：22日起網路預約每天2000名

2023/3/16 13:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）為緩解申辦護照人潮，外交部今天表示，22日起將每天網路預約名額從1500名擴增至2000名，目前領務局在中央聯合辦公大樓3樓受理申辦護照的櫃台也擴增為12個。

外交部發布新聞稿指出，領務局為改善民眾申辦護照久候現象，近來推出一連串優化措施，已有效紓解排隊人潮，為進一步擴大網路預約便利性，將自3月22日起，將現有每天1500名預約名額擴增至2000名名額，提高服務量能及品質。

外交部表示，領務局位於中央聯合辦公大樓3樓受理民眾臨櫃申辦護照的櫃檯，亦由10個增為12個，將更加有效提升民眾申辦護照的效率。

領務局近期推出的優化護照申辦措施包括，自2月20日起將網路預約名額從原來的480人增加至1500人；自3月13日起在經濟部標準檢驗局大禮堂啟用申辦護照第二場所，現場設置12個護照申辦櫃檯，專門受理網路預約申請案，減少民眾現場辦理排隊等候時間，事先網路預約的民眾，到現場僅需15至20分鐘即可完成申請程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部表示，增設場地與受理櫃檯的新措施，確實收到縮短申辦時間的預期效果，普獲民眾好評，現場除有民眾向辛勞的領務局基層人員道謝及加油打氣外，也以投書外交部長信箱等方式對各項精進作為表達滿意與感謝。

外交部指出，在申辦護照的高峰期，近期有使用護照需求或出國計畫的民眾，可優先考慮採取上網預約的方式辦理，或是委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件。至於首次辦理護照的民眾，則可到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件，以節省寶貴時間。（編輯：蘇志宗）1120316

#外交部
#領務局
#中央聯合辦公大樓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族