緩解辦護照人潮 外交部：22日起網路預約每天2000名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）為緩解申辦護照人潮，外交部今天表示，22日起將每天網路預約名額從1500名擴增至2000名，目前領務局在中央聯合辦公大樓3樓受理申辦護照的櫃台也擴增為12個。

外交部發布新聞稿指出，領務局為改善民眾申辦護照久候現象，近來推出一連串優化措施，已有效紓解排隊人潮，為進一步擴大網路預約便利性，將自3月22日起，將現有每天1500名預約名額擴增至2000名名額，提高服務量能及品質。

外交部表示，領務局位於中央聯合辦公大樓3樓受理民眾臨櫃申辦護照的櫃檯，亦由10個增為12個，將更加有效提升民眾申辦護照的效率。

領務局近期推出的優化護照申辦措施包括，自2月20日起將網路預約名額從原來的480人增加至1500人；自3月13日起在經濟部標準檢驗局大禮堂啟用申辦護照第二場所，現場設置12個護照申辦櫃檯，專門受理網路預約申請案，減少民眾現場辦理排隊等候時間，事先網路預約的民眾，到現場僅需15至20分鐘即可完成申請程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，增設場地與受理櫃檯的新措施，確實收到縮短申辦時間的預期效果，普獲民眾好評，現場除有民眾向辛勞的領務局基層人員道謝及加油打氣外，也以投書外交部長信箱等方式對各項精進作為表達滿意與感謝。

外交部指出，在申辦護照的高峰期，近期有使用護照需求或出國計畫的民眾，可優先考慮採取上網預約的方式辦理，或是委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件。至於首次辦理護照的民眾，則可到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件，以節省寶貴時間。（編輯：蘇志宗）1120316