固守紅色海灘 陸戰隊23日桃園竹圍反登陸操演

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（中央社記者游凱翔台北16日電）為強化戰力及確保政經中樞安全，海軍陸戰隊23日將在軍方列管的「紅色海灘」—桃園竹圍海灘實施「反登陸操演」；學者分析，陸戰隊將結合固安作戰的防衛任務進行實戰化操演，並驗證相關計畫。

台北港、八里海灘及淡水河口因接近政經中樞，為國軍歷年演習重點，更被稱「防衛鐵三角」，其中守備範圍更包括桃園林口一帶的竹圍海灘。

近年由於中共強化對台武嚇力道，軍方提升訓練強度應對潛在威脅，從108年起恢復每季實施戰備月，並將戰備週納入戰備月，依各部隊屬性強化戰力。

每季實施的戰備月已在3月初登場，為期4週的訓練中，依序各週進行「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」程序，由於漢光演習即將展開，3月戰備月也被稱為「小漢光」，海軍配合戰備月，23日於桃園竹圍海灘實施「反登陸操演」。

據了解，此次反登陸操演規劃將出動AAV7兩棲突擊車，並由官兵模擬敵軍自近岸登陸，由海軍陸戰隊進行反制，軍方近日已在當地進行前置作業；由於竹圍海灘是台灣沿岸少數適合登陸的灘岸，軍方列管為具重要戰略意義的「紅色海灘」。

國防部智庫、國防院學者沈明室接受中央社訪問指出，部分陸戰隊員駐紮在林口地區，其任務及戰術位置就是戍守林口台地，推測此次演練可能是陸戰隊結合固安作戰的防衛任務進行實戰化操演，並假想敵人可能採取的進攻方式進行驗證，並從中找尋缺點、強化國軍作戰效能。

沈明室認為，預料此次將演練陸戰隊的兵力部署、機動路線、耗費時間，以及與陸軍守備部隊的聯合作戰及整合。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，分別有紅色、黃色、以及藍色海灘。紅色海灘是可以實施大規模正規登陸的灘岸、黃色海灘為可實施非正規登陸的灘岸、藍色海灘則是不易實施登陸作戰的灘岸。（編輯：郭無患）1120316