專家提立院擴建6基地 中正紀念堂園區空總舊址等列優先考慮

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院為討論擴建議題，邀專家成立諮詢委員會。立法院長游錫堃今天表示，中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區等6處，為優先考慮的擴建基地。

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會今天召開第6次會議，游錫堃會後召開記者會提到，自上任立法院長以來，就希望能在任期內決定擴建地點，因此請各界先進賢達推薦具國會政治、政府管理、建築、歷史、都市計畫、景觀設計及藝術文化等各領域專業背景的專家學者，組成立法院未來國會願景規劃諮詢委員會。

游錫堃指出，2年來在諮詢委員的鼎力協助下，通過國會擴建5大願景，包括「名符其實的最高民主殿堂、華文圈憲政民主的典範、全國人民集遊陳抗中心、公民教育的民主教室、國內外遊客之參訪地標」，並自26處建議基地評選出中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區等6處，為優先考慮的擴建基地。

游錫堃表示，現在是立法院第10屆第7會期，衷心希望這個會期能將擴建地點評估方案交付朝野黨團協商，並獲各黨團共識，推派立委籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會（暫定）」討論，讓立法院擴建計畫能夠順利進入下一個階段，選擇出最合適的地點，這是他的期許也是使命。

媒體詢問，中正紀念堂園區列為擴建基地，考量其歷史意義，未來立委討論時，是否擔心會引起朝野對立。

游錫堃指出，這都經過委員會及其專案小組討論，也委外請民間協助訂定指標，是非常科學的分析，國會中有政策攻防、不同意見的討論，這很正常。

此外，倘若擴建地點選在中正紀念堂園區，是否會拆除堂體，還是要在空地興建建築物。

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會專案小組召集人林洲民說，中正紀念堂的面積為25公頃，委員會這2年的運作重點是在地點，而非設計細節，這個議題並非委員會的權責，要交給未來確定後的規劃內容再來斷定。

至於這6處優先考慮的擴建基地，哪一處興建經費比較高；林洲民說，基本上，不管是在彰化、台中、宜蘭還是台北，公共工程的基本概算單價是一樣的，至於總價部分，要討論總面積、功能分析、建築物區別等進行總體整合，才會有總價。（編輯：蘇志宗）1120316