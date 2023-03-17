中研院憂國土分區影響優良農地 內政部：納入參考

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（中央社記者賴于榛台北17日電）國土功能分區圖繪製作業進行中，但中研院憂心若大幅增加山坡地「農業發展地區第3類」劃設面積，將減少優良農地且造成災害；內政部表示，會將中研院意見納入參考，相關繪製也會充分考量環境。

地方政府正辦理國土功能分區圖草案規劃及審議作業，內政部今天發布新聞稿指出，不論平地或山坡地，地方政府均依據規定，充分考量環境敏感特性、農地等級條件及空間發展政策，繪製為適當國土功能分區及其分類，引導土地適地適性發展。

報載中研院發布「農業政策建議書2.0」，指出各地方政府於國土規劃中，大幅增加山坡地的「農業發展地區第3類」劃設面積，將使優良農地減少並造成坡地災害。內政部說，會將中研院意見納入後續審議考量，讓劃設成果更臻完善。

內政部解釋，所謂「農業發展地區第3類」，是指位於法定山坡地範圍的農業生產土地，具有糧食生產功能，且劃設過程中，地方政府應考量國土保安或水源保護等前提。

內政部說，依全國國土計畫規定，上述土地從事坡地農業、林產業經營時，應儘量順應自然地形地貌，避免大規模整地行為，所以不致發生影響糧食生產安全或造成坡地災害等情事。

至於「農業發展地區第1類」，內政部說，這是指位於平地且具優良農業生產環境的土地，與農業發展地區第3類的區位與劃設條件不同，並無所謂平地農業轉入坡地，或兩者間劃設面積互為消長的問題。

內政部表示，不論劃設為農業發展地區第1類或第3類，均屬農地範圍，提供作為農業產、製、儲、銷使用。（編輯：張均懋）1120317