金溥聰籲朱立倫徵召侯友宜參選 批傅崐萁傷害形象

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（中央社記者林敬殷台北20日電）國民黨總統參選人迄今未明，國民黨前秘書長金溥聰今天表示，要保護最強母雞只能徵召，國民黨主席朱立倫要用徵召方式，快刀斬亂麻，新北市長侯友宜才會答應選。他也批評立委傅崐萁傷害黨的形象，提醒朱立倫「只有你可以制止他」。

金溥聰上午接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，對於國民黨2024年總統選舉議題，做上述表示。

金溥聰說，朱立倫之前表示不把自己排入2024民調，讓大家鬆一口氣。從他的選舉經驗來看，為了贏得選舉，可以徵召就徵召，協調不成再初選，侯友宜不宜主動，只能被動，「你要讓他不受傷，要讓他變得更強不是變得更弱」。

金溥聰表示，要下架民進黨的關鍵在朱立倫，「他必須打開心胸」，要增強母雞的潛力，而不是削弱最強母雞，掉到洞裡受傷，現在朱立倫態度曖昧不明，民進黨早已定於一尊，哪有時間在那邊蹉跎。

金溥聰說，黨內對侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都有雜音，郭台銘連黨員都不是，就先不用討論，但關鍵是存在才是力量。客觀上，「最強母雞就是侯友宜」，應該用徵召的方式，是最好的一條路。

對於選策會爭議，金溥聰指出，國民黨選策會是學民進黨，傅崐萁之前發言自認是選策會召集人，大放厥詞，儼然以黨主席身分發言。傅崐萁回來國民黨不是加分，以他過去選舉經驗，最近看到一些民調，讓他開始憂心，國民黨不要以為選情一片大好。

金溥聰表示，任何組織設立都有目的和功能，但有沒有誤用、扭曲，國民黨現在如果不做修正或處理，前景堪慮，2024年選情沒有許多人想像的樂觀。

金溥聰說，傅崐萁就像病毒一樣，每次出來發言，國民黨在中間選民和年輕人的支持度上就掉幾個百分點，對國民黨的形象都有影響，「病毒不會只發作一次」。

金溥聰說，他尊重地方派系，是盟友，但不能推上檯面，推上檯面對選舉不是加分，這是他個人輔選經驗的體會，傅崐萁的政治影響不應該扮演這麼重要的角色。（編輯：蘇龍麒）1120320