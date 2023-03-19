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選策會終止後 朱侯不排除本週見面展現團結

2023/3/19 18:39
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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈。據了解，國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜不排除本週見面，以展現團結；黨務人士今天指出，朱、侯並未因選策會成員問題產生矛盾，也沒有心結，兩人溝通管道十分順暢。

國民黨日前成立負責立委提名的「中央選舉策略會報」，因成員包含現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，也讓一向不太對黨務發言的新北市長侯友宜，針對此事在臉書表示拒絕黑金在任何政黨出現。而面對批評聲浪，國民黨18日宣布終止選策會運作。

侯友宜在臉書發文的舉動，被部分藍營解讀為侯友宜與朱立倫兩人互信基礎低，即便雙方事後透過電話溝通，仍難消解外界對兩人存有心結的印象。外傳朱立倫近日將拜會可能總統人選，包括侯友宜，以重建互信合作。

對此，黨務人士指出，朱立倫與侯友宜之間並未因選策會成員問題而產生矛盾，兩人也沒有心結，兩人的溝通管道十分順暢；所以，兩人要見面也會是在自然的場合、自然的見面，無須刻意營造，不排除兩人本週就會見面，展現團結。

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黨務人士表示，朱、侯兩人見面營造團結是目前黨內的期待，在選策會議題上，兩人已先互通電話達成共識展現團結；相信未來見面時，兩人不排除將就黨內議題與機制進行溝通交流，讓國民黨在面對2024大選能夠更加團結。

黨務人士指出，針對總統提名，朱立倫仍持續進行黨內拜會行程，目前朱立倫已拜會過前黨主席連戰、馬英九、吳敦義及吳伯雄，未來將與潛在的總統可能人選進行更多的互動與交流，培養大家的共識與默契。（編輯：林克倫）1120319

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