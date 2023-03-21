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呂孫綾宣布不投入立委選舉 全力挺賴清德選總統

2023/3/21 10:05（3/21 11:16 更新）
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圖為總統蔡英文（右2）2019年12月為民進黨籍新北市立委參選人呂孫綾（右）輔選造勢。（中央社檔案照片）
圖為總統蔡英文（右2）2019年12月為民進黨籍新北市立委參選人呂孫綾（右）輔選造勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北21日電）前民進黨新北市立委呂孫綾今天表示，經過深思熟慮，「成功不必在我」，她將不會投入2024年民進黨立委初選及明年立委選舉，將全力協助身兼民進黨主席的副總統賴清德參選2024年總統大選。

民進黨3月20日至3月24日進行立委初選領表登記，4月17日至5月初進行立委初選民調。

不過，積極備戰新北市第一選區立委選舉的呂孫綾，今天凌晨在臉書撰文表示，面對複雜國際情勢，台灣身處重要戰略位置，2024年總統大選是台灣決定與民主聯盟同行、與世界經濟接軌最關鍵的時刻。守護台灣自由的價值，全心投入協助黨主席賴清德參選總統，她責無旁貸，也是自己回報鄉親支持最好的方式。

呂孫綾說，她也會全力支持民進黨在新北第一選區推出的參選人，團結凝聚支持力量，民進黨才能打贏這場艱困選戰。

呂孫綾指出，她過去在任內成功爭取許多大大小小的建設，包含了淡江大橋、改善林口交通問題、建置泰山全區汙水下水道等，這些政績都是她曾為家鄉努力的過程。

呂孫綾說，很多鄉親疼惜，希望她再戰一場，但身為民進黨終身黨員，「我認為成功不必在我」，將全力支持賴清德參選2024總統，更會協助民進黨贏得新北第一選區的立委席次。（編輯：張良知）1120321

#呂孫綾
#賴清德
#民進黨
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