更多編輯台推薦新聞：
銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：習近平出訪非和平使者 會蒲亭強化中俄關係才是主軸
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨1/300
首頁 / 政治

蔡適應不競選連任 林右昌盼以大局為重

2023/3/21 10:38（3/21 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北21日電）民進黨立委蔡適應宣布不連任。前基隆市長、內政部長林右昌今天表示，前天已跟蔡適應深談，他勸蔡適應以大局為重，2024選舉剛好是還蔡適應公平跟清白的機會，應相信人民的智慧，贏得勝選，為自己贏得公道。

民進黨基隆市區域立委蔡適應19日宣布不競選2024立委連任，將全心投入民進黨總統輔選工作，為民進黨基隆市立委選情添變數。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

外傳蔡適應所屬的正國會派系第一時間對於蔡適應的決定並不知情。林右昌上午在列席總質詢前接受媒體聯訪時表示，他前天下午就已跟蔡適應深談。

對於蔡適應表示不爭取連任，林右昌指出，最主要蔡適應覺得公督盟評鑑第一名的立委居然在選戰中不敵Gogoro電動機車或染疫慰問金等政見，所以有點灰心跟氣餒，且選戰中遭受很多惡意抹黑跟攻擊，抹煞其人格及過去的努力，感覺選後都還在持續進行。

林右昌表示，政治從來都不是簡單的事，選戰中的抹黑也非常多，但要相信人民的智慧及選擇。他建議蔡適應，現在論文事件已還他清白跟公道，應藉這個機會，利用選戰讓市民更了解及認識蔡適應，也讓過去的抹黑攻擊能透過選戰更加釐清，相信人民的智慧，贏得勝選，為自己贏得公道。

他說，在什麼地方跌倒，就從什麼地方站起。地方上還是有很多勸進蔡適應的聲音，他覺得立委選舉剛好是蔡適應證明自己清白的機會，讓市民了解蔡適應過去為基隆所做的服務。

他說，蔡適應是公督盟評鑑第一名的立委，每天都要在立法院花很多時間協助與處理法案、全國性議題，這點應讓所有基隆市民知道，重新得到市民的認同跟支持。

蔡適應今天在立法院接受媒體聯訪，被問到林右昌希望他能再次考慮競選連任。蔡適應指出，很多朋友有給意見，自己都有聽下去，也感謝這一路上支持、愛護他，而林右昌在基隆打下深厚基礎、有不可抹滅的貢獻，林右昌也是他的好朋友，過去在政治上也協助他很多。

他說，「我跟林右昌的關係不需要被懷疑及質疑」，他們也有一個共同目標，就是要讓台灣隊、基隆隊好。（編輯：翟思嘉）1120321

#蔡適應
#林右昌
#民進黨
延伸閱讀
蔡適應不連任 民進黨基隆市立委選情添變數
蔡適應
林沛祥要當看得見民代 蔡適應：靠批評大可不必謝國樑改提歡迎中央指導 開發基隆捷運周邊
林右昌
視住宅政策為社會投資 林右昌：對國家社會有助益青年購屋積金喊卡？ 林右昌：研議配套完成後會推動
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
呂孫綾宣布不投入立委選舉 全力挺賴清德選總統