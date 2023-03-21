蔡適應不競選連任 林右昌盼以大局為重

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（中央社記者王承中、王揚宇台北21日電）民進黨立委蔡適應宣布不連任。前基隆市長、內政部長林右昌今天表示，前天已跟蔡適應深談，他勸蔡適應以大局為重，2024選舉剛好是還蔡適應公平跟清白的機會，應相信人民的智慧，贏得勝選，為自己贏得公道。

民進黨基隆市區域立委蔡適應19日宣布不競選2024立委連任，將全心投入民進黨總統輔選工作，為民進黨基隆市立委選情添變數。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

外傳蔡適應所屬的正國會派系第一時間對於蔡適應的決定並不知情。林右昌上午在列席總質詢前接受媒體聯訪時表示，他前天下午就已跟蔡適應深談。

對於蔡適應表示不爭取連任，林右昌指出，最主要蔡適應覺得公督盟評鑑第一名的立委居然在選戰中不敵Gogoro電動機車或染疫慰問金等政見，所以有點灰心跟氣餒，且選戰中遭受很多惡意抹黑跟攻擊，抹煞其人格及過去的努力，感覺選後都還在持續進行。

林右昌表示，政治從來都不是簡單的事，選戰中的抹黑也非常多，但要相信人民的智慧及選擇。他建議蔡適應，現在論文事件已還他清白跟公道，應藉這個機會，利用選戰讓市民更了解及認識蔡適應，也讓過去的抹黑攻擊能透過選戰更加釐清，相信人民的智慧，贏得勝選，為自己贏得公道。

他說，在什麼地方跌倒，就從什麼地方站起。地方上還是有很多勸進蔡適應的聲音，他覺得立委選舉剛好是蔡適應證明自己清白的機會，讓市民了解蔡適應過去為基隆所做的服務。

他說，蔡適應是公督盟評鑑第一名的立委，每天都要在立法院花很多時間協助與處理法案、全國性議題，這點應讓所有基隆市民知道，重新得到市民的認同跟支持。

蔡適應今天在立法院接受媒體聯訪，被問到林右昌希望他能再次考慮競選連任。蔡適應指出，很多朋友有給意見，自己都有聽下去，也感謝這一路上支持、愛護他，而林右昌在基隆打下深厚基礎、有不可抹滅的貢獻，林右昌也是他的好朋友，過去在政治上也協助他很多。

他說，「我跟林右昌的關係不需要被懷疑及質疑」，他們也有一個共同目標，就是要讓台灣隊、基隆隊好。（編輯：翟思嘉）1120321