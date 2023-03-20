蔡適應不競選連任立委 全力補正博士論文

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基隆選出的民進黨立委蔡適應20日宣布不競選2024立委連任。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒、陳婕翎台北20日電）基隆選出的民進黨立委蔡適應今天宣布不競選2024立委連任。蔡適應說，台北大學審定委員會受理他博士論文學位申訴，決議保留他的博士學位，但論文需補正，他將全力完成博士論文補正。

國立台北大學表示，公共事務學院審定委員會依「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」再送多名校外委員審查，所有審查委員審查報告書與結論都認為不需撤銷 蔡適應 蔡適應小檔案 生日：民國62年6月14日

黨籍：民主進步黨

現職：立法委員

學歷：台北大學都市計畫所博士

經歷：立法院外交國防委員會召集委員、黨團書記長、副幹事長，基隆市議員 看更多 關閉 博士學位，但需補正論文，公共事務學院審定委員會尊重外審委員意見，決議「不撤銷蔡適應博士學位，但需補正論文」。

台北大學說，公共事務學院審定委員會參照國內各大學類似前例，考量論文補正所需時間，給予蔡適應論文補正期限到111學年度第二學期結束前（民國112年7月31日）。

蔡適應透過服務處發布新聞稿指出，去年底國立台北大學都市計劃研究所蔡適應之博士論文撤銷案，經過他提起申訴後，這幾天有了申訴結果，依據3月13日台北大學審定委員會會議決議，不需撤銷博士學位，但需於本學期內完成論文補正。

蔡適應說，感謝各界關心，對於這段期間因個人疏失所造成的紛擾，再次向學校以及社會致上歉意，後續他將依照學校指示儘速完成論文補正。

蔡適應說，未來他將全心投入民進黨總統輔選工作，不會參選2024年立委。

他說，去年基隆市長選舉，他雖然落敗，但仍成功扮演母雞的角色，帶領民進黨在基隆市議會拿下有史以來最多席次。

蔡適應說，面對2024大選，民進黨並不缺乏優秀參選人，反而需要的是有組織及論述能力的基層工作者，因此，他決定轉換位置，重新投身輔選工作，協助民進黨在基隆深耕組織，並且發展論述，應戰明年關鍵一役。（編輯：蘇志宗）1120320