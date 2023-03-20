王世堅登記士林大同立委初選 稱完備程序正義

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）民進黨今天開始登記立委初選，台北市議員王世堅上午前往北市黨部領表登記立委初選，他說，自己參選是更完備黨的程序正義，「完整了小局、才有完美的大局」。

民進黨3月20日至3月24日進行立委初選領表登記，4月17日至5月初進行立委初選民調。另外，中執會先前已通過「誠信條款」，不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

登記首日，王世堅前往市黨部領表登記參與士林、大同區立委初選，包括多名選區里長和同黨籍市議員都陪同力挺。

媒體會後聯訪詢問，許多英系議員相挺，是否策略結盟，以正面對決現任選區立委何志偉，王世堅表示，從哪裡跌倒就要從哪裡站起來，自己15年前在士林、大同區立委選舉跌倒，所以現在要在這裡站起來。

王世堅提到，中山、大同都是自己的本命區，所以近2次中山、北松山立委選舉自己都全心全意幫忙吳怡農競選，即便這次補選輸了仍鼓勵吳怡農要繼續耕耘，認為吳怡農敗選是非戰之罪，而自己的角色就像媒人婆，「哪有媒人婆上花轎的」，所以仍鼓勵吳怡農繼續參選，即便吳怡農最後決定是不參選。

對於士林、大同選區正面對上現任立委何志偉，是否有其他隱含意義，王世堅說，其實沒有，同時感謝許多朋友今天到場力挺，以及市黨部主委張茂楠長時間關注、鼓勵出來參選，還有前內政部長徐國勇也給予很多鼓勵，因此他就必須很勇敢、堅定站出來。

媒體追問，決定參選是否和黨中央或黨主席討論、談過，以及是否違反黨內「誠信條款」，王世堅表示，很多過程，自己未徵得黨的同意，不得對外說明，但整個過程都很堅定轉達給黨中央知道。

王世堅認為，黨主席賴清德日前公開宣佈2024立委選舉沒有現任優先、都要初選，所以自己是響應說法，自己出來參選是更完備了黨的程序正義，「完整了小局、才有完美的大局，大局的完美無缺是建立在小局的程序正義」，大局條款只是建議並非強制，所以仍決定登記參選，而士林、大同區為單一選區兩票制、單一席次，所以不得不面對現任立委。

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他指出，因時間急促，立委初選期程加快且可能會落在4月初，屆時台北市議會即將開議，自己將和同黨市議員們共同面對新任台北市長蔣萬安，要共同強攻其市政缺失，共同擔任「蔣師」，雖名為初選，但他可能沒有其他動作可行，所以參選立委，自己是處於相對劣勢。

王世堅說，相信自己有問政能力和經驗，可以為國家多做一點事，由於如今國家所面臨到的問題，或許不是他在市議會可乾著急和處理解決的，幾經思量做此決定，不論要面對對象是誰或多強大，都要堅定站出來挑戰，也懇請選民原諒、准許他轉換跑道。（編輯：方沛清）1120320