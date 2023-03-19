民進黨20日啟動初選登記 現任立委恐面臨議員挑戰

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨20日開始立委初選領表登記，民進黨中執會日前已通過「誠信條款」，但仍有不少現任議員想挑戰現任立委；此外，包括新北市三重、板橋、彰化縣等選區，目前黨內都傳競爭。

民進黨3月20日至3月24日開始立委初選領表登記，4月17日至5月初進行立委初選民調。

民進黨中執會先前已通過「誠信條款」，不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

民進黨內先前傳出高雄市議員黃秋媖、嘉義市議員黃露慧、屏東縣議員陳明達等人，擬挑戰現任民進黨立委。不過，黃秋媖今天下午召開「相讓相牽成，團結顧大局」記者會，宣布不挑戰現任高雄市立委邱志偉。

台北市第1、2、3、4、7選區要進行初選，民進黨前台北市黨部主委吳怡農今年曾代表民進黨參選台北市第3選區立委補選未能勝選，他昨天宣布不會登記參選或爭取不分區立委提名。

民進黨在台北市第3選區沒有現任立委，不受「誠信條款」限制。民進黨台北市黨部主委張茂楠今天受訪表示，市議員包括陳怡君、顏若芳、王世堅等人若有意願，都可以來登記；另外，地方也有聲音認為，民進黨不分區立委林楚茵可以承接夫婿、前市議員梁文傑在地的經營。

除了現任公職外，張茂楠指出，陳時中競選台北市長時的發言人羅浚晅具有醫師背景，亦是不錯的人選之一。

王世堅先前受訪表示，如果決定要選，20日上午會到黨部報到，過了那個時間，就代表他不會參選。

民進黨在第7選區也沒有現任立委，現任議員許淑華上次挑戰國民黨的費鴻泰未成，這次將再戰，民進黨市議員洪健益也有意登記初選。

至於新北市，民進黨在三重的立委余天去年就傳出可能不競選連任、轉爭取不分區。前新北市議員李坤城去年放棄競選議員、投入2024立委選舉，現任議員彭佳芸、李余典也傳出有意參加黨內初選。

前新北市議員何博文去年放棄競選連任議員，有意轉戰立委。黨內人士表示，何博文是板橋有實力的民代，但目前板橋東區、西區的現任立委羅致政、張宏陸都要爭取連任，為避免黨內初選紛爭，黨內正協調希望何博文去征戰新北市淡水，何博文曾選過淡水，也是有戰力的人選之一。

不過，何博文今天受訪時態度低調，不願多談，他只說，保持彈性，靜候黨內協調。

另外，前彰化縣黨部主委邱建富今天在臉書宣布參加彰化縣第2選區立委初選，將與現任立委黃秀芳競逐。邱建富、黃秀芳同屬正國會派系，預料此區將有一番競逐。（編輯：蘇志宗）1120319