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王世堅登記立委初選 何志偉：誠信是做人基本標準

2023/3/20 17:15
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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨台北市議員王世堅今天領表登記立委初選；該選區現任民進黨立委何志偉受訪表示，誠信是做人最基本的標準，尊重王世堅的個人生涯規劃，他會努力告訴支持者誰才是最好的選擇。

民進黨3月20日至3月24日進行立委初選領表登記，4月17日至5月初進行立委初選民調。王世堅今天上午前往民進黨台北市黨部領表登記參與士林、大同區立委初選，包括多名選區里長和同黨籍市議員陪同力挺。

對此，何志偉今天下午參加「士林區福順里何志偉後援會」，接受媒體聯訪時表示，民主國家比的是政績及願景，「個人的生涯規劃我們都尊重」。

媒體詢問王世堅登記參選遭質疑違反民進黨誠信條款，何志偉表示，誠信是做人最基本的標準，「我心中只有2024、我們要信賴台灣」，要贏得每一位台灣人民對民進黨的信任，也要為身兼民進黨主席的副總統賴清德把台灣守好。

對於有英系議員陪同王世堅登記參選，何志偉說，民進黨的傳統就是團結，民主就是這麼可愛、多元，但在多元的狀況下，大家還是要團結一致，而他一步一腳印，過去的問政成績也獲得優秀立委評鑑認證。（編輯：蘇志宗）1120320

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