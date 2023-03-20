蔡適應不連任 民進黨基隆市立委選情添變數

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（中央社記者林敬殷台北20日電）基隆選出的民進黨立委蔡適應今天宣布不競選下屆立委，地方人士說，即使去年市長選舉失利，蔡適應仍是2024立委選戰最有機會勝選的人，如今放棄連任，民進黨能否在失去基隆市長後，仍保住立委席次，將是一大變數。

地方人士表示，蔡適應去年基隆市長選舉陷入苦戰，論文議題更讓他身心俱疲，因此，早在今年農曆年前，蔡適應曾向當時尚未出任內政部長的林右昌表達不連任想法，主因是家人反對；即便林右昌多次勸說，蔡適應仍堅持不選決定。

民進黨黨中央上週曾與蔡適應晤談，得到的答案還是一樣，蔡適應堅持不連任，令黨內高層感到惋惜。黨內人士說，蔡適應今天下午拿出台北大學決議保留博士學位的文件，同時宣布不連任，態度相當清楚。

黨內選務人士說，2024年基隆市立委選舉，國民黨一定會有人選，目前最積極的是去年放棄副議長連任的議員林沛祥。民眾黨主席柯文哲若投入總統選舉，為了衝高得票數，必會盡可能在各個選區提名，在地基隆人的民眾黨不分區立委邱臣遠，是地方推測人選。另外，推動護海公投的王醒之，也不能排除。

這位黨內人士表示，儘管有上述可能人選，但地方評估，蔡適應仍是最有勝選機會的人，現放棄連任後，民進黨必須另覓人選，但選情就不見得這麼樂觀。

地方人士指出，目前黨內有意參選的人，除了已領表的議員張之豪，另有議員鄭文婷及張秉鈞。至於曾被地方點名的基隆市政府前民政處長王榆森，亦被視為可能潛在人選。（編輯：林克倫）1120320