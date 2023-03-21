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聯合作戰演練第2天 戰機模擬緊急起飛、車載飛彈接戰

2023/3/21 11:39
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（中央社記者游凱翔台北21日電）國軍第1季的「聯合作戰計畫演練」今天進入第2天，空軍新竹基地進行整體防空及攔截演練，幻象2000及IDF戰機緊急升空，同時負責短程防空的車載劍一飛彈則在地面進入接戰狀態，並追瞄鎖定敵機。

共機近年頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），深入南部及東南空域；共軍並在前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後在台灣周遭軍演，試圖將逾越台灣海峽中線常態化，壓縮空軍訓練空域，相關舉措已嚴重衝擊區域和平穩定，國軍持續強化相關訓練，防範未然。

空軍第一、二、三、五、六聯隊、海軍反潛大隊及海軍戰搜大隊等所屬各型機，昨天上午6時22分起至23日，展開「112-1聯合作戰計畫演練」，空軍F-16V（Blk20）、幻象2000-5、經國號IDF等各型戰機、P-3C反潛巡邏機及海軍S-70C反潛直升機、無人機等，接獲操演命令後從各基地起飛。

由於漢光實兵實彈演習將在7月舉行，此次操演被視為是「小漢光」演習，目的是熟稔兵要、部隊能力現況與限制，務實統合作戰區內聯合戰力。

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今天操演進入第2天，軍事新聞通訊社報導，今天是演練整體防空任務，空軍新竹基地進行防空攔截任務。凌晨天未亮，新竹基地警戒室機坪燈火通明，地勤人員已完成戰機的整備工作，飛行官隨後實施360度檢查，待命起飛。

演習時間一到，幻象2000、IDF戰機依序滑行至跑道頭，點燃後燃器短場起飛，模擬緊急升空攔截敵機；同時間，負責基地短程防空任務的車載劍一飛彈也進入接戰狀態，官兵接獲上級情資，追瞄並鎖定敵機，在實戰化訓練中，磨練戰技與熟稔戰備任務，強化防衛作戰戰力。（編輯：張均懋）1120321

#海軍戰搜大隊
#空軍新竹基地
#聯合作戰計畫演練
裴洛西
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