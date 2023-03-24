防再生能源淪貪腐溫床 民眾黨團促設綠能排黑條款

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台灣民眾黨立法院黨團24日上午在立法院舉行記者會，指政府能源轉型政策進度落後，黑金介入與龐大利益輸送結構和法規不完善是主因，黨團幹事長張其祿（左）、立委陳琬惠（右）要求政府加速完善法制、打擊黑金，落實淨零排放的目標。中央社記者鄭清元攝 112年3月24日

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，蔡政府2016年啟動能源轉型政策，但綠能實際裝置容量進度嚴重落後，甚至陸續爆發綠能行賄案，要求蔡政府加速完善法制，設置綠能排黑條款打擊黑金，落實淨零排放目標。

民眾黨團幹事長張其祿、立委陳琬惠今天舉行「綠能淪貪腐溫床，加速完善相關發展法制」記者會。

陳琬惠直言，國營企業輔助政府推動光電立意良善，但官股代表私相授受、形成臭不可聞的光電權貴集團；根據高檢署統計，截至2022年綠能行賄總計偵辦60案，羈押18人，起訴66人，近來更陸續爆出學甲槍擊案、台南市正副議長選舉涉賄等案。

陳琬惠指出，經濟部近日號稱與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，但綠能蟑螂索賄手法不斷進化，要求主管機關應設置排黑條款，才能有效預防，促使台灣綠能產業透明發展。

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張其祿指出，今年1月台電購入一度風電要花新台幣7.14元、購入一度光電要花4.87元，遠高於平均發購電成本，政府近來更擬挹注大量經費搶救台電，反映執政黨不務實的能源轉型已付出多種高昂社會代價。

張其祿直言，蔡政府應檢討能源轉型政策，並建立緩衝、銜接的能源轉型進程，完備綠能建構的法制及監理機制，台灣才能走向能源轉型正確方向。（編輯：翟思嘉）1120324