挑戰蔡易餘 嘉縣議員黃榮利登記民進黨立委初選

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣議員黃榮利今天登記參選民進黨嘉義縣海區立委初選，挑戰現任立委蔡易餘；他說，30幾年來一直在基層服務，必能守住席次，協助副總統賴清德順利勝選總統。

黃榮利今天至民進黨嘉義縣黨部登記參選海區立委初選，隨後發布新聞稿表示，在嘉義縣基層有耳聞，蔡易餘規劃參選下一任嘉義縣長，他覺得這是很好的傳承安排，為避免蔡易餘轉任嘉義縣長後，海區立委產生空窗期，所以他登記初選。

黃榮利說，30幾年來一直在基層服務，可以團結支持者的心，守住民進黨嘉義縣海區的立委席次，進而協助賴副總統順利勝選下屆總統，並爭取更多資源回嘉義縣。

黃榮利指出，他擔任太保市農會總幹事期間，輔導農民設置溫室種小番茄，從嘉義縣第1座溫室設施開始，到目前200多公頃，創造出太保市農特產品行銷全國，將傳統農業轉型。

另外，擔任太保市長任內，財政由虧轉盈，社會福利全國數一數二，成為全縣人口唯一正成長的鄉鎮市。未來他將以這完整的基層經驗，擴大服務範圍，為海區八鄉鎮市發聲，讓服務再升級。

面對初選競爭，蔡易餘表示，選舉有競爭是對他最大的養分與福氣。過程中不管是對選區的建議，還是對於他的批評與指教，是養分；能督促他把海區經營得更好，是福氣。（編輯：郭諭儒）1120324