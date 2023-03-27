視察高鐵特定區道路 陳建仁盼完工加速屏東發展

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東高鐵特定區內5大建設，為整合面積達307公頃園區，須提升周邊道路建設，縣府研擬6條聯外道路改善計畫，行政院長陳建仁今天視察表示，盼如期完工，加速屏東發展。

屏東高鐵特定區位於六塊厝，周邊5大建設包含今天已進行動土的屏東科技產業園區擴區、屏東高鐵站、屏東科學園區、實驗中學及運動休閒園區國際棒球場，總面積達307公頃。

由於既有道路不足以容納未來需求，為配合周邊發展計畫並促進地方發展，屏東縣政府研擬6條聯外道路改善計畫，因應日後所帶來的交通衝擊，目前已向內政部營建署提報「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）6年（111至116年）」，爭取專款經費執行並為縮短建設完成期程，同步進行工程規劃設計及用地取得作業。

陳建仁今天前往視察新闢道路規劃進度致詞指出，高鐵特定區整體規劃要將龐大園區整合在一起，需要道路建設，總經費逾新台幣28億元、總長度7.6公里，道路開闢由縣府加速都市計畫審議內容，中央跟地方配合，才能使得建設越來越好。

陳建仁強調，期盼如期完工，屏東高鐵特定區才會蓬勃發展，也加速屏東有更好的發展。

內政部次長花敬群則說，屏東高鐵特定區對於屏東未來可以說是重中之重，在計畫推動與經費挹注，將全力配合。

屏東縣長周春米表示，針對屏東高鐵特定區內5大園區的道路需求，完整盤點後研擬6條道路規劃，實驗中學明年要啟動招生，周邊道路也要同時跟上速度，攸關小朋友上下學的安全，最需要完善道路規劃，希望建設盡快到位。（編輯：謝雅竹）1120327