韓國新任代表具工學背景 盼藉專業助韓台半導體合作

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韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）半導體供應鏈近年成為全球戰略焦點，韓國派駐台灣的新任代表李殷鎬除了具有相關領域的博士學位，並曾任韓國戰略物資管理院長。他表示，希望藉著自己的專業促進台韓半導體產業「強強合作」，在全球版圖獲取更大優勢。

李殷鎬的名片上註明他的「工學博士」背景，在上週接受中央社與中央廣播電台訪問時，他說自己的職涯背景跟歷任韓國駐台代表不同，以往的代表多半出身法政或經貿企管科系，他的專長領域則是與半導體相關的微機械，以及無人機產業。他擁有首爾大學機械設計碩士、美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）機械工程博士學位。

被問到將如何運用自己的專業在駐台的外交工作上時，李殷鎬表示，過去2、3年來，全球出現難以想像的產品短缺問題，使各界更關切供應鏈的穩定性與經濟安全等議題，其中最重要的就是半導體產業，而這將是他在台工作重心之一。

李殷鎬在2月20日抵達台灣之後，已走訪半導體產業重鎮新竹。他表示，雖未能看到台積電目前的工廠，但在工業技術研究院看到了台積電的第一座工廠，工研院對資料的完善保存，有助他更了解台灣半導體產業的崛起過程。

李殷鎬對推進台韓在半導體產業的合作充滿希望，他表示，半導體是韓國與台灣的強項，且各有優勢項目，韓國在動態隨機存取記憶體(DRAM)全球市占率達7成，快閃記憶體市占率達5成，台灣則在晶圓代工市占率達近6成，雙方有許多合作的空間。

他以數據舉例，韓台貿易額過去20年屢創新高，2022年貿易額已達564億美元， 其中半導體產業占絕大部分，凸顯韓台雙邊在半導體產業是互補關係。他最近聽說韓台半導體產業正在相互學習技術，他將以駐台代表的身分全力支持，讓韓台企業合作在全球板塊獲得更大優勢。

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美國攜手日、韓、台成立的「晶片四方聯盟」（Chip 4）2月16日在台灣舉行會議。李殷鎬認為，基於強化半導體產業韌性與供應鏈安全的共同目標，美日韓台應會持續在此議題保持合作關係。

不過相對於輿論慣稱Chip 4為劍指中國的半導體「聯盟」，李殷鎬表示，他認為Chip 4的性質應更像「工作組織或工作班」，是要針對不同的產業鏈擴大研究人力與資源的實質合作。（編輯：陳正杰）1120330