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韓國代表處30週年 李殷鎬：韓流、觀光拉近人民距離

2023/3/30 10:34（3/30 11:13 更新）
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韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日
韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日
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（中央社記者黃雅詩台北30日電）韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。

李殷鎬日前接受中央社與中央廣播電台訪問時，談到任內工作除聚焦推動雙邊半導體合作，也希望深化人民之間的各種交流。

李殷鎬表示，2019年台韓互訪人次多達250萬，去年底台灣解除疫情相關的邊境管制後，訪客人數快速回流。他在某個週末隨便走進西門町一家咖啡廳，很驚訝聽到周遭客人都在講韓語，才驚覺整間店裡的顧客多半是韓國人。

李殷鎬表示，「韓流」戲劇與明星大大拉近了韓國與台灣的距離，他在拜訪台灣官員或跟民眾聊天時，話題總離不開韓劇，從早期的「大長今」，到前年爆紅的「魷魚遊戲」，到最近播出的「黑暗榮耀」，他很高興幾乎各年齡層的台灣人都愛看韓劇。

談到韓國女子天團BLACKPINK3月中在高雄的演唱會引發搶票大戰，李殷鎬笑說：「很遺憾我也是從電視上看到的，沒有拿到票。」

李殷鎬駐台前雖未到過台灣，但他父親40多年前曾來台出差，他對父親拍攝的台灣照片印象深刻，抵台後還專程去尋訪那些景點，其中有些區域已變得大廈林立，也有些地方仍保留當時的樣貌。

李殷鎬說，他儘管工作忙碌，仍希望盡量把台灣走透透。他並說，他大學時期就看過「國家地理」（National Geographic）雜誌介紹台灣，因此很想去爬台灣的山。

他告訴記者，因為曾在韓國知名電影「分手的決心」中出現，台灣的噶瑪蘭威士忌在韓國也很有名。他說，透過文化推動貿易是當下一種新的模式，未來他希望多尋找韓台間這類合作契機。

被問到對台灣食物的觀感，李殷鎬說，因為台灣美食太多，她的夫人現在已經不在家裡做韓食料理，兩人直接出門外食，從街邊小吃到高級餐廳都有嘗試。

李殷鎬表示，訪問的前一天，他剛完成「心願清單」上的一個項目：在鼎泰豐午餐。他說，雖然代表處離鼎泰豐101分店很近，但每次經過，人潮都多到要排隊至少1.5小時，最後他太太決定在上午11時百貨公司開門時就去排隊，兩人終於吃到。他露出笑容說：「真的非常好吃。」（編輯：陳正杰）1120330

韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日
韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日
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韓國駐台代表李殷鎬抵任 外交部期許深化雙邊合作
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