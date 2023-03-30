政院成立中正紀念堂轉型專案小組 鄭文燦任主持人

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長陳建仁今天說，去威權化是民主時代的基本走向，政院將籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」，小組主持人為副院長鄭文燦、副主持人是政務委員羅秉成，盼圓滿推動轉型。

行政院透過新聞稿指出，陳建仁今天主持推動轉型正義會報會議時表示，台灣應真正落實轉型正義工作，以不負民主指數亞洲第一的稱號，尤其在亞洲地區仍有若干侵犯人權的國家，台灣如能在推動轉型正義方面立下典範，相信能成為亞洲地區的指標，讓其他國家借鏡學習。

各界關注中正紀念堂轉型，陳建仁表示，民主時代應以去個人崇拜、去威權化為基本走向，中正紀念堂的轉型規劃需要政府與民間、部會與部會協力推動、審慎研議，為使相關工作圓滿推動，政院將籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」。

陳建仁說，小組主持人為鄭文燦、副主持人羅秉成，成員包括文化部長史哲、內政部長林右昌以及3位民間委員代表，並由文化部擔任小組幕僚機關，以行政院人權及轉型正義處作為政院對口業務處，邀請相關學者專家與會討論。

政治檔案解密部分，陳建仁表示，政院正在辦理國發會「政治檔案條例」與法務部「國家機密保護法」的修法審查作業，盼透過逐步完善法制，落實總統蔡英文指示的「最大開放、最小限制」原則，確保每個民眾均有瞭解真相的機會。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會至今已受理近1300案，陳建仁說，權利回復的工作是在跟時間賽跑，請內政部與相關部會積極協助，加速辦理後續作業。

至於威權象徵處置，陳建仁指出，促進轉型正義條例明定「威權象徵應予移除、改名，或以其他方式處置之」，目前優先列管的全國威權象徵計有927件，其中106件已有具體規劃或已完成處置，但仍有超過7成遇到執行困難。

他要求內政部本於權責，加強與相關管轄機關溝通協調，盡量移除所轄威權象徵，並請羅秉成召開協調會議，研議相關修法。（編輯：謝佳珍）1120330