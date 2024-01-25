核電廠延役議題 經部：尊重國會意見、核安第一

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（中央社記者賴于榛台北25日電）藍委擬修法讓核二廠、核三廠延役，經濟部次長曾文生今天說，核電廠機組延役安全必須擺在第一位，針對國會提出的主張跟意見，行政部門尊重並會在立法院作出相關報告。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及國民黨立委當選人李彥秀與羅智強擬推動修法，讓核二廠、核三廠不受延役申請期限影響，而是以實質安全與否來認定。

曾文生今天出席政院會後記者會時回應指出，政府能源政策主軸沒有改變，依然是要加速發展再生能源、穩定供電，以及配合再生能源反應，搭配天然氣複循環機組作為橋接能源。

至於核二廠、核三廠是否延役，曾文生說，核二、核三縱使延役，發電占比還是在一定程度以下，4個機組同時啟動的話，一年發電量約300億度，占現在台灣公民營系統發電設備大概是10%左右。

他說，核電廠機組延役安全必須擺在第一位，針對國會提出的主張跟意見，或是如何修法等，行政部門尊重並會在立法院作出相關報告，也會將日本地震後核電廠遇到的狀況等列入評估項目。

曾文生強調，核電場選址、延役，甚至後端核廢料處理都會有嚴格監理過程，主管機關都會遵照管制機關的嚴格監理過程來執行。行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時也表示，核電安全一直是政府思考核電時非常關鍵的議題。（編輯：張均懋）1130125