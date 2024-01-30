新國會2/1展開 國民黨將推司法改革恢復設立特偵組

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院新會期將至，國民黨今天對新國會將推動的司法與文化等領域的具體法案提出建議，包括修法保障文化發展經費；推動恢復設立特偵組與監督政府依法執行死刑，以及立法打擊詐欺、槍、毒案件，並且推動減輕司法官工作量措施維護辦案品質。

國民黨今天召開記者會，立委當選人林倩綺在文化領域具體提出以下法案的修正建議，包括「文化資產保存法」應新增主管機關辦理文化資產指定或登錄案件，遇有社會重大爭議之情形時，明定主管機關應舉行聽證，並提高文化資產所有權人的獎勵、補償機制，促進文化資產保存。

林倩綺指出，「文化藝術獎助及促進條例」現在的齊頭式編足公共藝術經費將導致極小與極大的亂象，未來修法宜採不同工程造價有不同比率級距編列或採個案限制經費，以免過度膨脹經費；「文化創意產業發展法」應提高營利事業、個人資金挹注行政院核定之國家戰略重點文化創意產業之投資抵減額度，增加文創產業的投資誘因；「文化基本法」修法設定預算比例保障文化發展經費等。

另一位立委當選人吳宗憲則說，他的理念很簡單，就是要「對好人更好，對壞人更壞」，雖然民眾黨跟民進黨都已提出不同意設立特偵組，他還是會持續推動，因為現在檢察官的工作量難以負擔重大案件，因此沒有特偵組的近8年間，台灣沒有再辦出任何像當年特偵組辦過的那幾十件大案。

吳宗憲也說，建議推動有期徒刑上限從15年提高到25年，遇有加重其刑時上限從20年提高到30年；另外應設計無期徒刑終身不得假釋的規定，給法官多一個選擇；另外，應從嚴審核外役監與假釋。

吳宗憲強調，他會嚴格監督法務部依法執行死刑，目前政府在法務部內部訂「死刑執行規則」第2條來不執行死刑，他認為已有行政權干預司法權判決的疑慮，未來他將會嚴格要求，甚至要予以修改。

此外，針對台灣越趨氾濫的詐欺、槍、毒案件，吳宗憲表示，他會立法支持行政與司法機關打擊，具體主張包括把製造、運輸與販賣毒品分開成不同的條文，便於具體量刑；推動科技偵查法的立法，不讓詐騙、電信詐欺越來越嚴重。（編輯：黃國倫、郭無患）1130130