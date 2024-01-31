美專家：台灣大選結果讓北京沒有動武理由

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美國智庫專家林碧瑩今天說，民進黨在台灣繼續執政但失去國會多數，讓北京沒有動武理由。學者黎安友則認為，台灣主流民意不希望兩岸走向統一，北京無論如何都會加強施壓。

駐紐約辦事處和費城智庫外交政策研究所（FPRI）合辦「台灣2024年總統暨立法委員選舉」研討會，FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）主持，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林碧瑩、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）與談。

現任副總統賴清德13日以逾40%得票率當選總統，民進黨打破1996年台灣實施總統直選以來執政8年必輪替的「魔咒」。新一屆立法院沒有任何政黨席次過半，國民黨以52席躍居國會第一大黨，民進黨執政將面對國會「朝小野大」局面。

林碧瑩說，對北京來說，這是「最不糟的結果」，因為賴清德雖勝選，卻沒有如總統蔡英文在2016年、2020年大選獲得過半選票，也失去國會多數席次。就兩岸穩定而言，北京應該會覺得暫時沒有對台動武、挑釁、加強脅迫的理由。

中國國務院台灣事務辦公室在台灣選後聲稱，民進黨「並不能代表島內主流民意」。林碧瑩說，這意味中方認為賴清德歷經激烈競爭才勝選；如果賴清德拿到多數選票，北京有更多對台加強施壓的誘因。

俄烏戰爭、以哈戰爭未平之際，部分人士憂心中國可能趁美國分心侵略台灣，林碧瑩認為機率偏低。

她說，美國總統拜登政府充分聚焦中國，目前有3艘航空母艦部署在印太地區，就算支援烏克蘭、密切關注中東局勢，也不會完全忽視印太地區。中國擬定對台政策必須考量很多因素，不只是美國分心、美國軍事實力，也包括武力犯台將伴隨「龐大代價」。

黎安友表示，民進黨得票率降低可能源於選民不滿意經濟，台灣民眾不想要戰爭，也對依賴美國保護台灣存疑。

他說：「無論誰勝選，北京都會加強施壓。因為所有候選人都是回應民意，也就是不希望兩岸統一或削弱台灣認同。雖然他們以模糊用語，特別是其中2位候選人大談要怎麼改善兩岸關係，讓局勢變得更穩定、和平，但對北京而言，重塑（前總統）李登輝、馬英九執政時的兩岸合作都沒有市場了，台灣有政黨上台後啟動兩岸重大政治協商的想法已經結束，必須改採其他策略。」

台灣選前一週訪問北京的戴傑說，中方雖不滿意，但早就坦然接受民進黨勝選的結果。北京作繭自縛，近8年來不和民進黨政府對話，代表未來4年兩岸官方可能也不會溝通。

戴傑說：「雖然賴清德在勝選感言強調願在平等基礎上與對岸往來、對話，北京仍沒有放棄把九二共識、一中原則當對話前提。有些人認為可能會（放棄），因為沒有這（九二共識）談不起來，但我認為賴清德可能不願在這方面讓步太多。」

這場活動吸引紐約政學界及媒體約70人出席聆聽，提問踴躍。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，台灣在今年全球各場選舉中「為民主拿到第一勝」，其影響不只限於台灣。台灣致力維持台海和平穩定，將持續與全球民主夥伴往來，在堅若磐石的基礎上發展台美夥伴關係，與理念相近國家共同維護區域安全繁榮。

李光章說：「我們相信，維護和平符合所有人的利益。」（編輯：陳慧萍）1130131