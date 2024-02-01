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台史簽署聯合聲明 史瓦帝尼外長：兩國邦誼不容侵犯

2024/2/1 14:56（2/1 15:56 更新）
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外交部長吳釗燮（右）1日與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）（左）共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國堅實邦誼。中央社記者鄭傑文攝　113年2月1日
外交部長吳釗燮（右）1日與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）（左）共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國堅實邦誼。中央社記者鄭傑文攝　113年2月1日
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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉訪台，外交部長吳釗燮今天與戴柏莉簽署聯合聲明，強調邦誼穩固，戴柏莉指出，史瓦帝尼和台灣的邦誼不容侵犯，期待兩國在成功基礎上進一步鞏固及深化友誼。

外交部中午舉辦「中華民國（台灣）與史瓦帝尼王國聯合聲明簽署儀式」，外交部長吳釗燮、史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）等人出席。

吳釗燮致詞時表示，歡迎戴柏莉訪台，台灣與史瓦帝尼是有著緊密關係的夥伴，兩國超過50年的邦誼堅若磐石。

吳釗燮說明，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）2022年10月訪台、總統蔡英文去年9月出訪史瓦帝尼慶祝兩國建交55週年。

當時蔡總統指出，她代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國歷久彌新的邦誼、持續促進兩國永續合作。

談及兩國交流，吳釗燮表示，台灣在教育、農業、衛生領域與史瓦帝尼緊密合作，而史瓦帝尼持續以實際行動堅實支持台灣參與國際，今天簽署聲明再度強調兩國對邦誼的高度重視，也延續史瓦帝尼支持台灣參與國際社會的承諾。

戴柏莉提到，感謝台灣政府熱情款待，她代表史瓦帝尼政府向台灣成功完成選舉表達祝賀，台灣不只受到世界關注，更展現台灣人民團結一致、不畏打壓的精神。

戴柏莉強調，恩史瓦帝三世國王重申與台灣的邦誼堅實且穩固，史瓦帝尼和台灣的邦誼不容侵犯，她期待兩國在現有的成功基礎上，進一步鞏固及深化友誼。（編輯：張若瑤）1130201

外交部長吳釗燮（右）與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）（左）1日共同簽署兩國外長聯合聲明，簽署完畢雙方換約。中央社記者鄭傑文攝　113年2月1日
外交部長吳釗燮（右）與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）（左）1日共同簽署兩國外長聯合聲明，簽署完畢雙方換約。中央社記者鄭傑文攝　113年2月1日
#史瓦帝尼
#吳釗燮
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