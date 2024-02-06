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春節5天走訪29家廟宇 賴清德：歡迎一起來走春

2024/2/6 13:50（2/6 14:12 更新）
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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統當選人賴清德今天公布春節初一到初五，全台各地廟宇參香並發放一元福袋行程，他十分期待和民眾見面，歡迎大家一起來走春，初一一早他將從新北市萬里昭靈宮出發，預計5天走訪全台各地29家廟宇。

賴清德今天透過臉書、Line官方帳號公布新春參拜行程。

他說，初一到初五，會到全台各地廟宇參香，祈求新的一年台灣國泰民安、風調雨順，並發放一元福袋，向民眾拜年。「十分期待和大家見面，歡迎各位一起來走春！」

賴清德目前行程規劃，10日大年初一將前往新北市萬里昭靈宮、基隆市慶安宮、台北市艋舺龍山寺、新北市中和力行福德宮，下午赴台南市開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿；11日大年初二前往苗栗縣通霄白沙屯拱天宮、新竹市香山財神廟，與新竹縣楊柳堂、湖口三元宮，以及桃園市平鎮義民廟、景福宮。

12日大年初三，賴清德赴台中市大甲日南慈德宮、大里瑞和宮，與彰化縣鹿港天后宮、花壇文德宮、員林東山鎮興廟，以及南投縣鳳山寺；13日大年初四，前往雲林縣斗六新興宮、北港朝天宮，與嘉義縣民雄大士爺廟、朴子配天宮，以及嘉義市嘉義城隍廟、台南市新營太子宮；14日大年初五將赴屏東縣東港東隆宮、屏東玉皇宮，以及高雄市五甲龍成宮、覆鼎金道德院。（編輯：楊凱翔）1130206

#新北市
#賴清德
#走春
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