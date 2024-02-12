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羅馬僑界迎龍年 春節餐會寫春聯說吉祥話

2024/2/12 13:43（2/12 13:56 更新）
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羅馬台灣同鄉會和羅馬中文學校10日合辦春節餐會，歡慶龍年到。圖為春聯書法活動。（駐義大利代表處提供）中央社 113年2月12日
羅馬台灣同鄉會和羅馬中文學校10日合辦春節餐會，歡慶龍年到。圖為春聯書法活動。（駐義大利代表處提供）中央社 113年2月12日
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（中央社台北12日電）羅馬台灣同鄉會和羅馬中文學校10日合辦春節餐會，近百位僑胞、留學生和義大利來賓出席，讓旅義的僑胞和學生感受團圓幸福與家鄉溫暖，現場有寫春聯、說吉祥話、猜謎等春節文化活動。

駐義大利代表蔡允中致詞時感謝羅馬同鄉會等策劃新年餐會，說明龍年象徵「充滿朝氣及活力」，祝福與會僑胞在新的一年吉祥如意、闔家歡樂、平安順遂。

這次「龍年吉祥」春節活動設置許多攤位，包括書法寫春聯工坊、羅馬台灣同鄉會紀念品義賣及古早味遊戲區等，讓參與者感受台灣民俗風情和節慶氣氛。

10日是龍年正月初一，羅馬中文學校安排教唱新年快樂歌、說吉祥話、猜謎遊戲，以及享用新年美食，如水餃（元寶）、年糕（步步高升）與蘿蔔糕（好彩頭），將傳統春節文化傳給僑界第二代。

在書籤與春聯書法活動中，可見創意，首次拿毛筆的義大利學子對書法運筆驚嘆不已，為新年增添藝術氛圍。僑校老師介紹壓歲錢的意涵及習俗，駐義代表處也發給兒童龍年紅包，收到的小孩很開心，用中文說出龍年新春祝福的吉祥話，場面溫馨有意義。（編輯：郭中翰）1130212

羅馬台灣同鄉會和羅馬中文學校10日合辦春節餐會，歡慶龍年到。圖為春節餐會參與者合照。（駐義大利代表處提供）中央社 113年2月12日
羅馬台灣同鄉會和羅馬中文學校10日合辦春節餐會，歡慶龍年到。圖為春節餐會參與者合照。（駐義大利代表處提供）中央社 113年2月12日
#台灣
#義大利
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