駐土代表緬懷震災1周年 土國媒體讚揚台灣人道援助

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（中央社台北13日電）駐土耳其代表黃志揚12日出席紀念土國去年發生大地震周年震災紀念專書「天搖地動」發表會及頒獎儀式。台灣當時不但捐贈4100萬美元善款，黃志揚還數度赴災區確保台灣的各項援助盡可能交付災民，獲得土國媒體高度讚揚。

黃志揚12日應邀赴伊斯坦堡，出席由伊斯坦堡省最主要行政區貝歐魯（Beyoğlu）市政府及土耳其新聞攝影師協會(Turkish News Cameramen Association)共同舉辦的紀念土國去年發生7.7級世紀震災周年紀念專書發表會及頒將典禮，他並接受接受土國媒體A News專訪。

這本名為「天搖地動」(Sarsılma)的震災紀念專書結合全土耳其各家媒體共77位文字、攝影及播報等3個領域記者地震期間在第一線的觀察及記錄。

黃志揚致詞時指出，去年此日晚上，台灣搜救隊正在Adıyaman日夜搜救；他為了有效運用台灣政府及民眾約4100萬美元賑災善款，駐處與土耳其中央和地方政府，及土國最大的非政府組織「社會發展與援助動員協會」（ASAM）等合作，自去年2月以來執行10項賑災計畫，涵蓋緊急援助、庇護所、糧食供應、健康、衛生、保護、教育、心理關懷和身障等各領域。

黃志揚表示，過去1年裡，他特別數度前往各重災區如Hatay、Adıyaman、Gaziantep，以及Kahramanmaraş等地，視察賑災進展，確保台灣的各項援助都盡可能交付所需要的民眾。

貝歐魯市長優德士（Haydar Ali Yıldız）肯定媒體工作者在震災期間的犧牲奉獻，這本專書呈現各地災區發生的故事以及土國人團結合作的感人情節。攝影記者協會會長波拉特（Aytekin Polatel）及ASAM副幹事長艾芮許（Ayşegül Eriş）則在致詞時特別感謝台灣人民的愛心與友誼。

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出席及得獎記者會後紛紛在社群媒體上發文紀念，其中具有160萬粉絲的CNN土耳其頻道名主播樂絲特珂（Fullya Öztürk ）還特別在個人IG帳戶限時動態放上黃志揚致詞影片。

黃志揚強調，透過實地訪察，他看到災區生活已逐步改善，受影響的人民重拾笑容，特別是孩子們也在組合屋教室繼續上學，並從災民身上感受到希望逐漸燃起，儘管生活依然非常艱難，但有志者事竟成，在土國人民的韌性和團結下，相信土國一定能很快重建並克服困難。（編輯：韋樞）1120213