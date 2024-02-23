澳洲智庫：台海戰爭是潛在危機 澳應支持中美建立危機管理機制

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（中央社記者楊淳卉雪梨23日專電）澳洲智庫指出，大國衝突及潛在誤判都加深區域危機風險，中共武力犯台又是其中的關鍵與潛在危機之一，澳洲應採取行動，支持中美間戰略層面建立危機管理機制，並在不讓步的前提下，尋求改善戰略溝通的方案。

澳洲智庫、澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy institute，ASPI）今天發布由國防及戰略分析師勒本（William Leben）撰文「印太危機升級」研究報告。

報告指出，印太地區爆發戰爭是可能的。全球與大國間日益嚴重的信任赤字及潛在誤判，都加深危機爆發風險。澳洲需要針對衝突升級的風險及管理展開更積極的討論。

報告指出，西太平洋地區有3個關鍵潛在危機，可能使美國與中國捲入衝突，包括朝鮮半島、台灣，以及中國與與另一國家在南海或東海的軍事爭端。

報告特別提及台灣情勢，當中指出，台灣是中美間最被提及的潛在爆發點，諸多因素可能導致台海危機，例如台灣單方面宣佈獨立，或是北京決定加大對台灣的軍事、經濟、政治壓力。儘管一些關於危機爆發可能性的分析是危言聳聽的，但中共武力犯台是真實可能的。

報告指出，若中國要入侵或占領台灣，將需要發動廣泛與壓倒性的初步打擊，方便兩棲運輸船與主要航行在水面艦艇進入。這些攻擊可能擴展到美方系統及駐紮在該地區的美軍，美國可能以幾種方式回應中國對台灣的攻擊。

報告指出，若美國軍隊或其系統成為攻擊目標，美國直接反擊中國的入侵決心會更強，即使中國最初行動只針對台灣，美國也可能進行軍事干預。中國軍隊封鎖台灣也可能引發台灣危機，屆時，美國將不得不選擇是否冒險升級衝突，以打破封鎖。

報告指出，澳洲政府應採取行動，減緩區域衝突升級的風險。報告建議，澳洲應公開倡導，或私下支持中美間在戰略層面建立危機管理機制，並在澳洲與中國不讓步的情況下，尋求改善戰略溝通的方案。建立危機管理機制需要各方參與，當中美關係或澳中關係處於消極狀態時，這一點更為重要。

報告也建議，澳洲應繼續精進危機模擬演習，國家決策者更應參與其中。此外，澳洲也應思考，在獲得核動力潛艦等強大能力之後，如何對戰略穩定的動態產生影響。

報告最後建議，澳洲政府應加大對戰略政策模擬及戰爭遊戲分析方法的投資，以便更加瞭解區域升級的風險。（編輯：高照芬）1130223