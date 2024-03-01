力挺帛琉觀光 外交部預告台帛航班將增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨立委鍾佳濱今天舉辦「台灣與帛琉國會聯誼會」暨「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」成立大會，與會的外交部次長田中光說，台灣、帛琉合作密切，之後會增加帛琉航班，創造觀光商機。

鍾佳濱上午舉辦「台灣與帛琉國會聯誼會」暨「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」成立大會，邀帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）、外交部次長田中光、立法院副秘書長張裕榮等人與會。

鍾佳濱致詞時表示，過去18、19世紀開採煤礦、石油，為全球經濟帶來長足發展，隨著科技進步，20世紀轉向「開採」晶片：台灣、日本與帛琉都是能源進口國，如何擺脫過去依賴石化燃料的困境，透過發展再生能源和綠電，配合氫能科技取代高排碳的傳統能源，將可重塑21世紀的能源分布地圖。

民進黨立委郭國文（後左2）、鍾佳濱（後中）1日在立法院舉行「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」、「台灣與帛琉國會聯誼會」、「立法院亞東國會議員友好協會」及「台灣半導體戰略國會議員聯盟成立大會」，強化台灣與國際外交關係。中央社記者裴禛攝 113年3月1日

代表立法院長韓國瑜與會的張裕榮指出，氣候變遷與永續是普世價值，新能源是友善綠色供應鏈的一環，為了共創能源安全、永續發展是勢在必行；台灣與帛琉從1999年建交至今，在觀光、藝術等不同領域都有合作關係，帛琉也大力支持台灣參加國際活動，深化邦誼。

田中光表示，台灣、帛琉是彼此最佳夥伴，在觀光、文化、海洋保育等領域有密切合作，成效卓越並受肯定；台、帛在疫情期間推動旅遊泡泡、恢復航班、合辦馬拉松等政績，更透露之後會增加帛琉航班，創造觀光商機。

歐儒侃致詞時，透露後續將有4位帛琉領袖訪台；他也說，帛琉有95%活動依賴環境，環境的好壞會直接影響糧食、觀光與經濟等活動，因此特別重視環境保育、氣候變遷議題。

歐儒侃在現場還獻唱一段帛琉傳統歌謠，象徵台灣與帛琉間的手足與團結的情誼，鍾佳濱則回應以屏東排灣族「咿啦～嗚」的讚美語。（編輯：林興盟）1130301