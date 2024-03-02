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國策顧問民進黨台東代理主委 張甲長病逝享壽80歲

2024/3/2 11:17
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）曾擔任3屆台東議員，目前是國策顧問和民進黨台東縣黨部代理主委張甲長，今天清晨病逝，享壽80歲。張甲長早期是無黨籍，民進黨創黨後延攬他籌組台東縣黨部。

張甲長的家人今天表示，張甲長清晨4時許過世，上午將移靈至台東殯儀館。家屬告訴中央社記者，張甲長1個月前感冒，2個禮拜前情況嚴重住院，接著轉往高雄醫治，病情始終沒有好轉，多重器官衰竭，清晨4時許拔管。

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民進黨創黨之初，當時張甲長是台東縣議會少數無黨籍縣議員，民進黨延攬他籌組台東縣黨部，他召集200名黨外人士成立台東縣黨部，同時在台東市四維路購買黨部辦公室，成為民進黨縣市黨部第1個擁有自己房子的縣黨部。

張甲長擔任過3屆台東縣議員，也曾任第2屆國大代表，台東縣黨部第3、9、10屆主委。去年總統和立委選舉期間，因當時主委簡維國涉酒駕請辭，中央黨部指派張甲長代理主委，操盤總統和立委選戰。（編輯：郭諭儒）1130302

#台東縣
#民進黨台東縣黨部
#簡維國
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