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首頁 / 政治

空軍將執行跨子夜飛訓 馮世寬：早就有了

2024/3/6 10:23（3/6 11:15 更新）
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（中央社記者吳書緯台北6日電）空軍將執行各型機跨子夜實戰化飛行訓練。退輔會主委馮世寬今天表示，跨子夜飛行空軍「早就有了」，過去經常半夜起飛，當時考量民眾深夜被打擾，但現在民眾會諒解，也與軍方站在一起。

空軍5日晚間表示，為強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，空軍各型飛機將執行跨子夜實戰化飛行訓練，對於夜間飛行影響民眾，深表歉意，盼民眾支持空軍建軍備戰、捍衛領空安全。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢；曾經是飛行軍官，並擔任過戰術戰鬥機聯隊長、國防部長的馮世寬會前答覆媒體相關提問時表示，跨子夜飛行「早就有了！真的」，他在空軍台南基地擔任聯隊長時，當地民眾反映戰機晚上9時以後起飛會干擾到睡眠。

但馮世寬認為，民眾現在不會覺得吵，因為一聽到軍機起飛，一定是升空從事攔截等任務，包括屏東地區民眾也一樣，民眾逐漸諒解，並站在軍方這一邊。

馮世寬說，民國82年他擔任聯隊長時，民眾曾向軍方表達，希望晚間9時以後飛機不要起飛，否則會影響隔天上班、小孩上學，但現在民眾向他表示，已不再提出不同的意見，希望飛行員出任務平安回來；這是一種可喜的向心力。（編輯：郭無患）1130306

#空軍
#馮世寬
#退輔會
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