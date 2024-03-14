韓邀盧業中任民主基金會執行長 外交部：尊重

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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）立法院長韓國瑜表示正邀請政大教授盧業中出任台灣民主基金會執行長；外交部今天表示，該基金會為獨立運作的國家級基金會，尊重董事會治理及獨立運作，有關其董事會組成與人選，由該基金會對外說明，外交部沒有評論。

外傳台灣民主基金會6日公布董事會名單，綠營政黨代表比藍營多1席，但根據網站最新公告，藍綠代表同為4席。立法院長韓國瑜表示尊重改任期程，期許能盡己之力做到超然專業，正努力邀請政大教授盧業中出任執行長。

面對媒體詢問上述議題，外交部發言人劉永健今天在例行記者會表示，台灣民主基金會為獨立運作的國家級基金會，訂有組織章程清楚規範董事會的組成、人數、政黨代表比例、董事任期及董事長、執行長的遴聘方式。

劉永健指出，外交部尊重該基金會的董事會治理及獨立運作。有關其董事會組成與人選，由該基金會對外說明，外交部沒有評論。

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台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。民主基金會為外交部捐助單位，基金會的預算經董事會通過，送外交部依預算程序辦理，並送立法院審議。

以往基金會董事長依慣例由立法院長擔任，韓國瑜在2月1日當選立法院長後，對於能否接任基金會董事長引起不少討論。（編輯：翟思嘉）1130314