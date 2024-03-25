中和老翁伴屍悲劇 監院糾正新北市府

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（中央社記者陳俊華台北25日電）監委王幼玲今天說，新北市中和去年發生弱勢老翁伴3具乾屍數月無人發現案，新北市政府各機關各自為政、缺乏橫向聯繫，整合服務失靈，監察院糾正新北市政府，請衛福部、內政部檢討改進。

新北市中和民國112年2月發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門而入發現一家4口母親與兩名兒子，3人死亡已久，僅85歲父親存活，震驚全國。

王幼玲透過新聞稿表示，本案80歲老翁家庭面臨精神疾病、身心障礙、高齡照顧、高照顧負荷等多重弱勢困境，長期擔任家庭照顧者的老翁妻子過世後，長子與次子相繼死亡，被發現時老翁妻子屍體已嚴重腐敗並白骨化，推測死亡逾3個月。

王幼玲指出，老翁家庭成員具有多重福利身分，長子從94年前就定期接受衛生局精神照護追蹤訪視；老翁與長子都領有身心障礙證明，新北市社會局在105年、110年、111年都進行身心障礙需求評估電話訪談；並因申請中低收入戶身分，由中和區公所里幹事在105年、108年實地訪視。

王幼玲說，111年6月長子因精神混亂，全裸跑出家門，警方以涉公然猥褻罪嫌移送地檢署，雖最終不起訴，但老翁家庭明顯存在貧窮、身心障礙、高負荷照顧等物質、身心理、環境的脆弱性，符合社會安全網脆弱家庭指標。

王幼玲表示，新北市社會局、衛生局、區公所所提供的各項福利服務評估及訪視關懷卻淪為形式，警方對精神病患也只著眼其涉犯罪嫌，缺乏家庭支持敏感度，致使擔負照顧責任的老翁妻子過世後，一家人也陸續發生不幸。

王幼玲說，事件爆發後新北市社福中心才以脆弱家庭開案，但已獨剩老翁，為時已晚。新北市政府各機關各自為政、缺乏橫向聯繫，家庭整合服務失靈，導致悲劇發生，確有違失。

王幼玲指出，現行社區精神病患關懷訪視制度不只分級僵化、偏重精神症狀干擾等醫療面向，在訪視人力也出現問題，關懷訪視員案量負荷高達1:115；調查也發現，新北市鄰里人力資源嚴重不足，每名里幹事平均需服務2.87里，應儘速檢討鄰里人力資源的合理彈性分派，讓鄰里系統發揮功能。

王幼玲呼籲，多起長期伴屍案顯示社會孤立議題嚴重，在既有里鄰資源不足下，衛福部、內政部應正視並思考策進作為。監察院社會福利及衛生環境委員會通過調查報告，糾正新北市政府，並請衛福部、內政部從政策面落實檢討改進。（編輯：蘇志宗）1130325