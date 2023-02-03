新北人倫悲劇一家4口3人死亡多時 獨留85歲失智父親

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市中和發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門而入發現一家4口母親與2名兒子，3人死亡已久，僅85歲父親存活。檢警將調查死因，社會局協助安置老翁。

中和警分局今天表示，中午約11時接獲里長通報有住戶久未外出，前往民治街某公寓調查，請鎖匠及轄區派出所警員到場開門入內查看，發現80歲母親倒臥在5樓，54歲大兒子、53歲小兒子分別倒臥4樓客廳地板、沙發上，3人死亡多天；85歲父親楊姓男子，在4樓被發現，生命跡象穩定。

警方說，現場由鑑識中心與分局偵查隊鑑識人員採證，死者無外傷，初步排除外力介入，現場也未發現遺書。

警方說，訪查鄰居調閱監視器，未發現可疑人士出入。里長轉述，案戶生活經濟困頓低調，多日未見母親及兒子外出，最後一次看見小兒子，是在春節之前。

警方初步調查，主要照顧者之一的80歲老母親疑似最先死亡，接著為身障大兒子，另一名照顧者小兒子最後死亡；楊姓老翁則罹患失智症，會自己料理生活飲食。

市府社會局長張錦麗接受中央社記者電訪表示，案家為一家4口同住，平時由小兒子及母親照顧54歲中度身障大兒子及85歲身障父親；因家庭經濟狀況不佳，每個月領取新台幣1萬餘元低收入戶及身障補助。

張錦麗說，案家生活低調，本案會曝光，主要是大兒子為病情穩定精神障礙個案，中和區公共衛生人員昨天（2日）主動電話關懷時，一直聯繫不上照顧者，於是電話拜託當地里長關心才會發現此一人倫悲劇。

張錦麗說，小兒子與母親是家庭主要照顧者，案家雖非高風險家庭，但父母皆高齡，照顧重擔落在小兒子身上，平常會定期帶哥哥回療養院看診。社工於去年換發身心障礙證明時，主動詢問是否需要長期照顧及輔具資源，當時小兒子表示暫不需要長照。

她說，市府將全力協助喪葬費用，已聯絡上住在桃園的女兒，討論後續照顧父親事宜。

張錦麗說，許多家庭主要照顧者將責任一肩挑，但市府有「高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案」，可安排案主到住宿式機構，協助減輕照顧者壓力，以免照顧者背負長年照顧壓力而身心俱疲。

新北市議員金瑞龍表示，希望發揮鄰里守望相助精神，關懷弱勢家庭，將媒合民間、市府資源幫忙。（編輯：方沛清）1120203