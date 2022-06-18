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彰化3兄弟三餐不繼急送醫 民眾提供免費自助餐送暖

2022/6/18 13:51（6/18 14:50 更新）
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彰化和美鎮葉家3兄弟沒有穩定收入，三餐不繼，17日先後在家昏倒，送醫急救。圖為消防隊員協助葉家3兄弟就醫情形。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月18日
彰化和美鎮葉家3兄弟沒有穩定收入，三餐不繼，17日先後在家昏倒，送醫急救。圖為消防隊員協助葉家3兄弟就醫情形。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化和美鎮葉家3兄弟沒有穩定收入，三餐不繼，昨天先後送醫急救，消息經披露後，今天有民眾表示願提供免費自助餐，也有人捐白米，縣府則說，將重新評估3人狀況給予協助。

60多歲葉男和2名弟弟相依為命，3人住在彰化和美鎮好修里1間三合院，但3兄弟收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每個月新台幣3000元身障補助度日，彰化縣議員賴清美和好修里長陳信義發現葉家3兄弟先後在家昏倒，趕緊送3人就醫。

葉家3兄弟因長期營養不良骨瘦如柴，消息經披露後，許多民眾跟賴清美聯繫想提供幫助，其中有人捐錢，也有人捐贈物資，另有民眾表示願提供3人1年免費的自助餐，而賴清美和陳信義上午又再度返回葉家，關心3兄弟的狀況，發現葉家老大及老二都已回家。

賴清美等人抵達葉家3兄弟的三合院時，剛好也有慈濟慈善基金會的師兄師姊帶著麵包、白米等物資要贈送給3兄弟，葉家老二向陳信義等人表示，本來有在打零工，1個月可以賺約1萬5000元，不過這2年因疫情沒有工作，僅靠弟弟補助過活，他也不想麻煩其他親人或鄰居。

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彰縣府社會處則指出，社工前往訪視，葉家3兄弟都為中高齡人口，其中老二有基本生活自理能力並能協助照顧大哥及三弟，但老大及老三因年紀問題及身障長期營養不良，已無外出工作能力。

社會處表示，將先提供急難救助及物資，協助葉家生活及醫療補助度過難關，也將重新評估財稅協助申請低收及長照資源的送餐與居服服務，並提供家庭中心以工代賑方案。（編輯：黃世雅）1110618

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