彰化3兄弟靠3000元補助幾乎斷炊 先後昏倒急送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）50多歲葉男和2名弟弟相依為命，僅靠弟弟每個月3000元身障補助度日，3人因此營養不良幾乎斷炊，彰化縣議員賴清美和里長今天發現葉家3兄弟先後在家昏倒，趕緊送3人就醫。

民進黨籍彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪指出，3人住在彰化和美鎮好修里1間三合院，由於沒有工作，收入不穩定，經常有一餐沒一餐，只靠葉家老三每月領取新台幣3000元的身障補助度日。

賴清美指出，3人因營養不良，身體狀況都有問題，老三更是身體虛弱到無法移動，生活自理都有問題，好修里里長陳信義向她反映此事，原本上午要安排老三就醫，沒想到抵達葉家時，卻發現老二昏倒躺在床下，趕緊通知消防隊員將兩人送醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴清美表示，消防隊將兩人送醫後，原以為葉男出門買早餐不在家，後來竟在三合院的角落找到陷入昏迷的葉男，趕緊再請消防隊幫忙送醫，安排3人住在同一家醫院，目前葉男仍昏迷不醒。

彰化縣政府社會處指出，3兄弟住的三合院登記在他們名下，因此不符合低收、中低收入戶資格，目前葉男和老三還在醫院、老二已返家，縣府先協助處理住院問題，也請社工定期送物資過去，同時評估將3人送中途機構安置。（編輯：郭諭儒）1110617